【Cairn】 1月30日 発売 価格：未定 IARC：16+

The Game Bakersは、プレイステーション 5/PC用サバイバルクライミングADV「Cairn」を1月30日に発売する。価格は未定。

本作は、山肌の凹凸を掴みながら山を登っていくサバイバルクライミングADV。自由かつ慎重にルートを計画しつつ崖を登り、限られた装備や物資をやりくりしながら過酷な未踏峰「マウント・カミ」の制覇を目指す。人生を賭けた挑戦を成し遂げるために主人公・アーヴァは何を差し出すのか。

開発は、ハイスピードアクション「Furi」や、アクションRPG「Haven」の制作陣が担当。また、音楽とサウンドデザインは、「Limbo」や「Inside」、「Control」、「Cocoon」などを手がけたチームが担当し、アートとストーリーは、著名なコミックアーティストMathieu Bablet氏が担当している。

リアル志向なクライミングシミュレーター

【「Cairn」発売日トレーラー】

本作は、直感的なクライミング操作で登山が楽しめる。最適なホールドを探して手足を置く行程をシンプルな操作でスムーズに行なうことができる。滑落しないためには、体勢や力の配分、バランスを上手に調節することが必要となる。

人生を賭けた挑戦

プレーヤーは、プロクライマーの「アーヴァ」として、未踏峰「マウント・カミ」の登頂に挑む。旅の途中では、思いがけない出会いや地上に残してきた人たちからの知らせに触れることになる。この山の歴史を知り、夢を叶えるために何を差し出すのか、選択が迫られる。

自らの道を切り開く

どこを登っていくか、全てが自由。山を探索して地上から岩肌を読み、山頂までのルートを慎重に計画しよう。難所を切り抜けるには、岩壁を登りながら問題に対処する力が求められる。

どんな場所でも登ることはできるが、だからこそ、その道は賢く適切に選ばなくてはならない。

クライミングとは戦いである

クライミングは困難を極め、ひとつひとつの崖は強敵の如く立ちはだかる。自らの力を試したい者にはスリリングなチャレンジとなるが、経験に合わせて難易度を調整することもできる。

死の山を生き延びろ

ピトン（ハーケン）やチョーク、フィンガーテープ、食糧、水、薬……。長い登攀（とうはん）を生き抜くには、装備や物資を上手くやりくりすることが求められる。ビバーク地点でテントを張り山を探索して、山頂へ辿り着くために物資を集めよう。

(C) The Game Bakers