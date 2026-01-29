博多華丸・大吉、「紅白歌合戦」でやってみたい役割
お笑いコンビの博多華丸・大吉が、1月29日放送のトーク番組「家呑み華大」（BS朝日）に出演。「NHK紅白歌合戦」の司会以外の、やってみたい役割について語った。
昨年末の紅白を振り返る中で、大吉は「よかった、あの場にいなくて。ぞっとする」と、プレッシャーのかかる舞台であるとコメント。華丸が「気の迷いで（司会の仕事を）受けたりしないでくださいよ？」と釘を刺すと、大吉は「（オファーは）来ないと思いますけど、でも、1個だけ受けたいなというのはあります、紅白で。前説」と、前説への意欲を明かした。
これに対し、華丸は「そんな中途半端なことはさせられん！邪魔！前説で（キャリアがある）その辺が来たら邪魔なのよ」と否定。続けて「あっちはどうですか？審査員。俺、審査員なら受けるな。近くで見られる」と自身の願望を語った。大吉は「えらそうに」とツッコみつつ、「たしかにな、紅白の審査員は炎上せんもんな」と、審査員を務めたこともある「M-1グランプリ」とは勝手が違うことに触れ、笑いを誘った。
