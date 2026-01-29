ペサドゥのバレンタインギフト♡香りで想いを伝える特別セレクション

バレンタインに想いを伝える方法は、言葉だけではありません。韓国・ソウル発のフレグランスブランド、ペサドゥから、香りを通して気持ちを届けるバレンタインギフトガイドが登場。洗練された世界観と繊細な調香は、贈る人のセンスをそっと引き立ててくれます。性別を問わず選べるラインアップは、大切な人へも自分へのご褒美にもぴったりです♡

愛をテーマにした香りの主役

バレンタインシーズンにおすすめなのが、ChapterⅢにラインナップするオードパルファン「Blue Eyeshadow」。

ビターでスパイシーなカルダモンを、サンダルウッドがやさしく包み込み、不完全さも含めた愛のかたちを表現しています。

アンバーとトンカビーンが重なり、温もりのある余韻へと変化する香りは、身にまとうたび心に寄り添う存在に。

価格：30ml 12,100円／100ml 24,090円

ReFaの新作ヘアケア誕生♡女王級のうるおいを叶えるハニー処方

日常に寄り添う香りのアイテム

価格：50ml各種2,970円

軽やかな使い心地のハンドクリームは、さらりと肌になじみながらしっとりとした潤いをキープ。毎日のケアに自然と取り入れられるため、気負わないギフトとしても人気です。

価格：14,080円

また、馬のモチーフが印象的なフレグランスタグセットは、ChapterⅡの香り3種を楽しめるアイテム。ドレスルームや車内など、空間に香りを添えるインテリアとしても活躍します。

香りアンアンシーン／ドゥヌード／ウードブロンド

香りで満たすバスタイムギフト

価格：各種9,570円

ハンド&ボディケアセットは、ボディウォッシュとボディローションを組み合わせた贅沢なセット。やさしく洗い上げ、シルクのようになめらかな潤いを与え、健やかな肌へ導きます。

香りに包まれるバスタイムは、忙しい日常に癒しのひとときを届けてくれるはず。特別感のあるギフトとしておすすめです♪

※すべて税込価格

＜pesade POP UP at Isetan Shinjuku＞

開催期間：2026年2月11日(水)～3月3日(火)

営業時間：10:00-20:00

場所：伊勢丹新宿店本館1階イセタンビューティーコスメティックス/フレグランス

【数量限定特典】

15,000円(税込)以上ご購入いただいた方には、pesadeオリジナルトートバッグをプレゼントいたします。

※無くなり次第終了

香りに想いを込めるバレンタイン

ペサドゥのバレンタインギフトは、香りそのものがメッセージになる特別な存在。

フレグランスからボディケアまで揃うラインアップは、贈る相手を思い浮かべながら選ぶ時間さえもロマンティックに演出します。

さらに伊勢丹新宿店でのPOPUPでは、世界観を体感できる貴重な機会も。心に残る香りとともに、忘れられないバレンタインを過ごしてみては♡