【大雪警報】長野県・中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村に発表 29日23:30時点
気象台は、午後11時30分に、大雪警報を中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村に発表しました。
北部では、30日明け方まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■長野市
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■中野市
□大雪警報【発表】
積雪 30日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■大町市
□なだれ注意報
31日にかけて注意
□大雪警報【発表】
積雪 30日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■白馬村
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■小谷村
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■高山村
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■山ノ内町
□大雪警報【発表】
積雪 30日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■木島平村
□大雪警報【発表】
積雪 30日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■野沢温泉村
□大雪警報【発表】
積雪 30日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■信濃町
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■小川村
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■飯綱町
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■栄村
□大雪警報【発表】
積雪 30日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
31日にかけて注意