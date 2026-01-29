TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後11時30分に、大雪警報を中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村に発表しました。

北部では、30日明け方まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■長野市
□なだれ注意報
　31日にかけて注意

■中野市
□大雪警報【発表】
　積雪　30日明け方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　31日にかけて注意

■大町市
□なだれ注意報
　31日にかけて注意

■飯山市
□大雪警報【発表】
　積雪　30日明け方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　31日にかけて注意

■白馬村
□なだれ注意報
　31日にかけて注意

■小谷村
□なだれ注意報
　31日にかけて注意

■高山村
□なだれ注意報
　31日にかけて注意

■山ノ内町
□大雪警報【発表】
　積雪　30日明け方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　31日にかけて注意

■木島平村
□大雪警報【発表】
　積雪　30日明け方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　31日にかけて注意

■野沢温泉村
□大雪警報【発表】
　積雪　30日明け方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　31日にかけて注意

■信濃町
□なだれ注意報
　31日にかけて注意

■小川村
□なだれ注意報
　31日にかけて注意

■飯綱町
□なだれ注意報
　31日にかけて注意

■栄村
□大雪警報【発表】
　積雪　30日明け方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　31日にかけて注意