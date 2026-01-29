新日本プロレス２９日の岩手大会で、ＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロン（２９）が貫禄勝利を収めた。

東京五輪柔道１００キロ級金メダルのウルフは４日の東京ドーム大会で鮮烈デビュー。極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＥＶＩＬを破っていきなりシングルタイトルを手に入れた。２月１１日大阪大会ではＨ．Ｏ．Ｔの成田連とのＶ１戦が早くも決定済みだ。

この日の大会では矢野通、田口隆祐とのトリオで成田、高橋裕二郎、ディック東郷と対戦。開始前からＨ．Ｏ．Ｔの奇襲を受けると、場外乱闘で成田のイス攻撃を浴びるなど苦戦を強いられた。

リングに戻ると串刺しラリアート、ブレーンバスターからのエルボードロップで反撃に転じる。しかしアングルスラム、一本背負いは阻止され、成田の膝十字固めに捕獲される。

試合権が東郷に移った後もＨ．Ｏ．Ｔの介入を許し１対３の戦いを強いられる。ラフファイトに苦しんだウルフだったが、矢野＆田口の好アシストで敵軍が分断されると成田をショートレンジラリアートで吹き飛ばす。最後は東郷をパワースラムで仕留めて勝利を収めてみせた。

２８日青森大会からキャリア初の地方巡業がスタート。同大会ではいきなり大雪の影響で選手バスの到着が大幅に遅れるアクシデントにも見舞われた。そんななかでも王者の貫禄で２連勝を飾ったウルフは「試合にも少しずつ慣れてきて、練習やってきた技が今まで以上に出てきている実感もあるので。すごく楽しいし、もっともっと強くなります」とアピール。前日は変型ブルドッキングヘッドロック、この日はパワースラムとフィニッシュホールドも増えてきており「１・４ではあれ（パワースラム）で決まらなかったところではあるんですけど、練習していけば技の威力も増やしていけるし、どんな技でもチャンスを決めなきゃいけないと思っているので。一つ一つの技の精度を上げていきます」とさらなる精進を誓っていた。