何着るか迷ったら“モノトーン”！【ユニクロ】40・50代の垢抜け♡「お手本コーデ」

40・50代になると、シンプルな装いがいちばんしっくりくる一方で、無難に見えてしまうことも。そんなとき頼りになりそうなのが、配色で失敗しにくく、さりげなく今っぽさを添えられるモノトーンアイテムです。今回は、【ユニクロ】のモノトーンアイテムを取り入れたインフルエンサーさんのリアルコーデに注目。ベーシックを軸にしながら、サイズ感や素材選びで自然な変化をつけたスタイリングは、大人世代のお手本にしたいポイントが詰まっています。

大人世代に似合う抜け感カジュアル

【ユニクロ】「ツイルワークオーバーサイズシャツ」\1,990（税込・セール価格）

@shocogram__さんがコーデに取り入れたのは、コーデにきちんと感を添えてくれるシャツ。ややオーバーサイズを選ぶことで、シックな雰囲気を保ちつつも、抜け感のある大人コーデに仕上がっています。全体をダークトーンでまとめても、チェック柄の表情が加わることで重さを感じにくいのがポイント。ハリのある素材感もスタイリングを引き締めてくれ、ラフに傾きすぎない上品さもキープできそう。