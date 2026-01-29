都市伝説系YouTuberのたっくー、コヤッキー、シークエンスはやともの3組が出演するイベント「都市伝説が集まる秘密の酒場『Bar Hollow』」が、2月22日に横浜市のぴあアリーナMMで開催される。演出には伝説的YouTuberユニット「ワイテルズ」のリーダーNakamu、ドラマ・映画「架空OL日記」などを手掛ける住田崇監督を迎え、前例のない新感覚トークライブを作り上げる。

世の中の都市伝説を研究し続ける人気の語り手たちが、不思議な謎解きミステリーの世界に誘われながら、ここでしか話せないとっておきの都市伝説を披露。都市伝説の面白さと、エンターテインメントとしての没入感を両立した新しい“都市伝説トークイベント”を目指す。

最大の特徴は、出演する3人がライブ当日まで内容を一切知らされないという前代未聞の構造。唯一与えられるのは、ライブの「タイトル」と「概要」のみで、Nakamuが作り上げた謎解きミステリーの世界へぶっつけ本番で飛び込んでいく。たっくーは「少し不思議で濃い夜になりそうです。何も知らない僕らが『Bar Hollow』で迷い、語り、辿り着く真相をぜひ会場で一緒に楽しんでください」と呼びかけた。