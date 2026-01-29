＜速報＞2026年の米国女子ツアー開幕 新人王・山下美夢有は深夜ティオフ
＜ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 初日◇29日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞米国女子ツアーの新シーズンがついに開幕した。日本時間午後10時40分にアウト、インともに第1組がまっさらなコースへ飛び出していった。
【写真】現地で撮影！ 山下美夢有の2026年開幕セッティング
今大会は過去2年間の優勝者などが出場を許されるエリートフィールド。ともに日本時間10時51分にスタートする岩井千怜（アウト）、笹生優花（イン）が日本勢8人の先陣を切る。アウトコースからは、西郷真央（午前0時8分）、畑岡奈紗（午前0時41分）、昨季新人王の山下美夢有（午前0時58分）がティオフする。インからは岩井明愛（午後11時2分）、古江彩佳（午後11時13分）、竹田麗央（午後11時46分）が2026年をスタートさせる。今大会の賞金総額は210万ドル（約3億2200万円）。優勝者には31万5000ドル（約4830万円）が贈られる。【日本勢のスタート時間】■アウトコース22時51分：岩井千怜0時8分：西郷真央0時41分：畑岡奈紗0時52分：山下美夢有■インコース22時51分：笹生優花23時02分：岩井明愛23時13分：古江彩佳23時46分：竹田麗央
