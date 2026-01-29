¹â¶¶¤Ò¤È¤ß¡¡Ç¯²¼É×¤¬¡ÖÉñÂæ¤ò´Ñ¤Ë¡Ä¡×¡¡É×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¸å¤í»Ñ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î¹â¶¶¤Ò¤È¤ß¡Ê64¡Ë¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢É×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤Î´Ú¹ñ¸ø±é¡Ê·Ý½Ñ¤ÎÅÂÆ²¡¦¥ª¥Ú¥é¥Ï¥¦¥¹¡¢3·î22Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Î¤¿¤á¥½¥¦¥ë¤ËÂÚºßÃæ¤À¤¬¡¢¡ÖÀèÆü¡¢Í®¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¥½¥¦¥ë¤ËÉñÂæ¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Î°¦¸¤¡¦Í®¤Î¡È¤ªÉã¤µ¤ó¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¸å¤í¸þ¤¤ÎÃËÀ¤Ï¥¹¥é¥ê¤ÈÄ¹¿È¤Ç¹õ¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡õ¥¸¡¼¥ó¥º»Ñ¡£Æ±¤¸¤¯¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥À¥¦¥ó»Ñ¤Î¹â¶¶¤Ï¡ÖÍ®¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÃÆ´ÝÎ¹¤Ç¤·¤¿¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Î³¤³°¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Îºç¸¶°ê·Ã¤«¤é¡Ö¤Ò¡¼ÍÍ´ò¤·¤½¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¸å¤í»Ñ¤Ç¤âÁÇÅ¨¤Ê¤´¼ç¿ÍÍÍ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¸å¤í»Ñ¡¡µ×¤·¤Ö¤ê2¿Í¤æ¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤á¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¸å¤í»Ñ¤Ç¤¹¤¬ÁÇÅ¨¤ÊÊý¤ÎÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡¡¹¬¤»¤Í¡×¡Ö¸å¤í»Ñ¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¤À¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï2013Ç¯¤Ë³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë2ºÐ²¼¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¡£¸òºÝ¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é2½µ´Ö¤Ç·ëº§¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£