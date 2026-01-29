【上下しまむら】でこんなにおしゃれ！ 大人カジュアルに決まる「パンツコーデ」

カジュアルコーデをお得にセンスよく格上げしたくなったら【しまむら】のアイテムをチェックしてみて。とくにパンツは、コーデのおしゃれ度を底上げするポイントアイテムとして使えるかも。そこで今回は、上下しまむらアイテムで作る、カジュアルな「パンツコーデ」をご紹介。サマ見えが狙えて、即マネしたくなりそうです。

脚がきれいに見える優秀パンツコーデ

【しまむら】「PH ＊ SRTRリブイージー」\770（税込）

裏起毛のリブ素材で穿き心地もよさそうな、美脚見えが狙えるイージーパンツ。濃いめブラウンも相まって、カジュアルコーデの引き締め役として重宝しそうです。オーバーサイズトップスとの相性がよく、大人のカジュアルコーデにおすすめです。

フリルパンツでカジュアルコーデをアップデート

【しまむら】「サイドフリルSWPTフル」\1,639（税込）

ラフな雰囲気のスウェットに、サイドフリルをあしらったパンツ。一見大人コーデには甘めな印象ですが「トップス次第で甘すぎず着られる」と@mguu__mさんが言うように、ダークトーンのトップスを合わせれば、大人も着こなしやすくなります。脚のラインを拾いにくいシルエットで、楽に穿けそう。

Writer：licca.M