オランダ１部アヤックスの日本代表ＤＦ板倉滉（２８）が、ドイツ１部ウォルフスブルクから獲得オファーを受けたことが２９日、分かった。板倉は２５年夏、ドイツ１部のボルシアＭＧからアヤックスへ完全移籍。しかし、約半年でドイツへ戻る可能性が急浮上した。アヤックスが引き留める可能性も高いが、今冬の移籍市場が閉まる２月２日まで、動向に注目が集まる。

日本代表でもセンターバックとして守備の中心を担う板倉は、豊富な経験を買われて名門アヤックスへ。だがチームは今季、リーグ戦で首位ＰＳＶと勝ち点差１６の３位と苦しむ。板倉はボランチで起用される試合もあり、本来の力を発揮できていない。さらにアヤックス移籍の主な理由の一つだった欧州ＣＬで、１次リーグ敗退が決定。オリンピアコスに１―２と敗れた２８日の最終戦はベンチ外だった。

ウォルフスブルクは今季、ドイツ１部で１２位。今冬にはオランダ１部ＮＥＣからＦＷ塩貝健人（２０）を獲得し、後半戦の巻き返しを目指している。

◆ウォルフスブルク １９４５年創設。自動車メーカー・フォルクスワーゲンが本社を置くニーダーザクセン州ウォルフスブルクが本拠地。ホームスタジアムはフォルクスワーゲン・アレナ（３万１２４人収容）。２００８〜０９年シーズンにドイツ１部で初優勝。同優勝にはＭＦ長谷部誠（０８〜１３年）、ＦＷ大久保嘉人（０９年１〜６月）が貢献した。今冬加入のＦＷ塩貝健人が３人目の日本人所属選手。