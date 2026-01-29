¼ºÅÀ¥¼¥í¡õ¥Ñ¥¹À®¸ùÎ¨90.9¡ó¡¡41ºÐ¤Î²øÊª¤¬¼¨¤¹¡È¿À¤¬¤«¤Ã¤¿¡É¥Ý¥ë¥Èµ¢´Ô¡¡Å´ÊÉ¼éÈ÷¤ÇÌµ¼ºÅÀ³¹Æ»¤ò·ÑÂ³
FC¥Ý¥ë¥È¤ËÉüµ¢¤·¤¿¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¥Á¥¢¥´¡¦¥·¥¦¥Ð¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¡¢Âç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
2004Ç¯¤«¤é2005Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆºßÀÒ¤·¤¿¸ÅÁã¤Ë¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò·Ð¤Æµ¢´Ô¤·¤¿¥·¥¦¥Ð¤Ï¡¢²ÃÆþ¤«¤é¤ï¤º¤«1¥ö·î¤Ç¸ø¼°Àï3»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¤½¤Î3»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ö¼ºÅÀ¥¼¥í¡×¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢41ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¼éÈ÷¤ÎÅýÎ¨ÎÏ¤¬¡¢Áá¤¯¤â¥Ý¥ë¥È¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤ê¤ï¤±ÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò°ìÀÚ´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥¹À®¸ùÎ¨¤Ï90.9¡ó¡£ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤éÎäÀÅ¤«¤ÄÀµ³Î¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÇÛµë¤·¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¶õÃæÀï¾¡Î¨¤Ï100¡ó¡¢ÃÏ¾å¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¾¡Î¨¤â81.8¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢¼éÈ÷¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¶ÉÌÌ¤Ç´°àú¤Ë¶á¤¤¿ôÃÍ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£
41ºÐ¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤ª¿Ê²½¤ò»ß¤á¤º¡¢¼éÈ÷¤ÎÈþ³Ø¤òÂÎ¸½¤·Â³¤±¤ë¥Á¥¢¥´¡¦¥·¥¦¥Ð¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î²ÁÃÍ¤È·Ð¸³¤ÎÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£