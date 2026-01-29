「ウルトラマン」の初代ハヤタ隊員を演じた黒部進を父に持ち、２１歳でデビューした女優・吉本多香美（５４）が難病を公表。病気について、「克服に至った魂の旅の記録」を出版すると２９日、発表した。

２０２４年６月２１日、自身のＳＮＳで、「コロナ後遺症から難病になりました。完治までもう少し。１年寝たきりの日々。一時は呼吸が出来ず、死を覚悟し、息子に遺書を残しました。呼吸することもままならず、血圧も維持出来ず何回も失神し、この先もう動くことが出来なくなってしまうかもと、毎日天井だけを見て、本当に苦しくて泣いてばかりの日々でした」などと告白。

今年１月５日付では、１時間ウォーキング出来るようになったことを報告。「コロナ感染から後遺症で １年半寝たきりに、幾つもの難病を併発」と膠原病などの難病を複数発症したと明かしていた。

２９日のＳＮＳでは、本の出版オファーが複数届いたことを明かした上で「正しさを主張するための本ではなくて、私が克服に至った魂の旅の記録、死の淵から立ち上がり、今やりたいことが出来て、喜びの中にいる毎日を創造していく道を読んでもらえたら嬉しいです。今絶賛執筆中です」と報告した。

２０１０年１月に再婚し、同年３月に第１子男児を出産。ＳＮＳには、石垣島で生き生きと自然体で暮らす姿などが投稿されており、３０代から変わらぬ愛くるしい美しさだ。