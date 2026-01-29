【船橋競馬 クイーン賞】重賞3勝テンカジョウがトップハンデ57キロ
千葉県競馬組合は29日、2月11日に船橋競馬場で行われる牝馬限定重賞「第72回クイーン賞」（1800メートル）の選定馬、並びに補欠馬の負担重量（ハンデ）を発表した。選定馬のハンデは以下の通り。マリーンC、兵庫女王盃、エンプレス杯と重賞3勝の実績を誇るテンカジョウがトップハンデで57キロとなった。
アピーリングルック56（5歳＝美浦・辻哲英）キング
ウィルシャイン52（4歳＝船橋・佐藤裕）未定
エスカティア52（4歳＝浦和・小久保）未定
キミノハート52（4歳＝兵庫・吉見真）未定
ジゼル52（7歳＝船橋・山中尊）未定
テンカジョウ57（5歳＝栗東・岡田稲）松山弘平
ドナギニー52（4歳＝大井・中道啓）未定
フェブランシェ55（6歳＝大井・藤田輝）未定
プラウドフレール54（4歳＝船橋・川島正）未定
プリンセスアリー52（5歳＝浦和・鹿沼良）未定
ホーリーグレイル53（4歳＝川崎・内田勝）未定
マテリアルガール52（6歳＝浦和・小久保）未定
メモリアカフェ54（4歳＝美浦・柄崎将）ルメール
ライオットガール56・5（6歳＝栗東・中村直）未定