¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï°ÕÍß¤Î½ù¼ãô¦¤Ë¾ëÅç£Ã£Â£Ï¡Ö£³Ç¯¸å¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅê¼ê¤Ë¡×
¡¡ÂæÏÑ¡¦Ì£Á´¥É¥é¥´¥ó¥º¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿½ù¼ãô¦Åê¼ê¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼¡á£²£µ¡Ë¤¬£²£¹Æü¤ËÊ¡²¬»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢£³Ç¯¸å¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï°ÕÍß¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡££Î£Ð£Â£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¡Ö£±£°¾¡¡×¤ò¥Î¥ë¥Þ¤ËÀßÄê¡£º£½Õ³«ºÅ¤Î£×£Â£Ã¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢ÂæÏÑÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë²óÅ¾¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¸ý¤Ö¤ê¤Ç¡¢Æâ¤ËÈë¤á¤¿»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¡Ö£³Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£Á°Äó¤Ï¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç¤Î£³Ç¯´Ö¤ÇÊ¸¶ç¤Ê¤·¤ÎÀ®ÀÓ¤òÃ¡¤½Ð¤¹¤³¤È¡£ËÜ¿Í¤â¡Ö¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ç¤ÏËÍ¤ÎÌ¾Á°¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Ì¾Á°¤òÁá¤¯³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÓ¤ò¤Ö¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤â½ù¼ãô¦¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£¾ëÅç·ò»Ê£Ã£Â£Ï¤Ï¡ÖÈà¤Ï¡¢º£¤¬¥Ô¡¼¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎºÇÀèÃ¼¤Î»ØÆ³Ë¡¤Ç£³Ç¯¸å¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÊÆÄ©Àï°ÕÍß¤ò»ý¤Ä±¦ÏÓ¤Î»Ö¤òÂº½Å¡£¥Õ¥í¥ó¥È´´Éô¤¬¡Ö¤Þ¤ÀÂÎ¤ÎÀþ¤¬ºÙ¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¿¤Ó¤·¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂç²½¤±¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡££²£°£²£¹Ç¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¿Ê½Ð¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢£Í£Ì£Â¥¹¥«¥¦¥È¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÄ´ºº¤¬Â³¤¯¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¤À¡£
¡¡½ù¼ãô¦¤Ï£²£°£²£³Ç¯¤Î¡ÖÂæÏÑ¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°ïºà¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÉ®Æ¬¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼£±£°µåÃÄ°Ê¾å¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢²áµî¤Ë¸Î¾ã¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î»ØÆ³¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢Ãå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÆ§¤àÁªÂò¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£³Ç¯´Ö¡¢°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¡££³Ç¯Áí³Û£±£µ²¯±ßÄ¶¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ë¸«¹ç¤¦³èÌö¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ì´¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë¡£