¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡Û²ÃÆ£æÆ¤¬¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¼ê±þ¤¨¡ÖÇÈ¤ÎÃæ¤Ç¤âÁ°¤Ë²¡¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡ÖÂè£·£´²ó¥»¥ó¥¿¡¼¥×¡¼¥ëÇÕÁèÃ¥¥Ë¥Ã¥«¥ó¥°¥í¡¼¥ê¡¼¾Þ¶¥Áö¡Á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Á¤ç¡Á¤¦¤À¤¤¡Á¡×¤¬£²£¹Æü³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡º£Àá¤ÏÅöÃÏ¤ÎÌ¾Êª´ë²è¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Á¤ç¡Á¤¦¤À¤¤‼¡×¡£¤Þ¤¯¤ê¤Ç£±Ãå¤ò¼è¤ë¤È¡Ö¤¹¤¾Æ¤ÍÑ¹õÌÓÏÂµí¡×¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥ÍÑ»°ÅÄÏÂµí¡×¤Ê¤É¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£½éÆü¤ÏÆ£»³æÆÂç¡¢ÅÄÃæÏÂÌé¡¢¿¼ÈøÇÃ·Ã¤¬¤Þ¤¯¤ê¾Þ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡£²ÆüÌÜ°Ê¹ß¡¢¤Þ¤¯¤ê¾Þ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï²ÃÆ£æÆ¡Ê£´£²¡áÀÅ²¬¡Ë¤À¡£½éÆü£µ£Ò¡¢£´¥³¡¼¥¹¤«¤é¥Ö¥¤ºÝ¤òº¹¤·¤Æ£³Ãå¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÇÈ¤ÎÃæ¤Ç¤âÁ°¤Ë²¡¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¥ì¡¼¥¹Â¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢Å¸³«¤µ¤¨¸þ¤±¤Ð³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£²£µ¹æµ¡¤ÏÁ°Àá¤Î£Ð£Çµ£Â£Â£Ã¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç³ý¸¶Íªµª¤ÈÁÈ¤ó¤Ç·è¾¡Àï¤Þ¤Ç¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£Æ°¤¼«ÂÎ¤âÈ´·²¤Ç¡Ö¤Þ¤¯¤ê¡×¤òÁÀ¤¨¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡£
¡¡µ¡ÎÏ¤òÉð´ï¤Ëà¤Þ¤¯¤ê¾Þá¤ò¥²¥Ã¥È¢ªÍ½ÁªÆÍÇË¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£