お笑い芸人・ゆりやんレトリィバァさんが初監督を務めた映画『禍禍女』について日本外国特派員協会で記者会見が行われ、同作のプロデューサーを務めた郄橋大典氏と登壇しました。



【写真を見る】【 ゆりやんレトリィバァ 】禍禍しくなったらダンス！爐瓩辰舛礇瀬鵐江綣蠅なると思います





本作は、「好きになられたら終わり」という「禍禍女（まがまがおんな）」を題材に、ゆりやん監督自身のこれまでの恋愛を投影しながら描き出す異色の“恋愛復讐劇”。これまでに世界24の国際映画祭に正式出品、ノミネートされており4冠を達成。第62回台北金馬映画祭で日本人監督初となるNETPAC賞を受賞するなど、海外でも注目を集めています。









ゆりやん監督は猖榮はお集まり下さいまして誠にありがとうございます。私はゆりやんレトリィバァです。私は去年、今年と映画監督としてデビューさせていただきました。そして、ご紹介いただきました通りお笑い芸人であり、たまに時々俳優をさせていただきながらラッパーとしても活動しておりますが、普段はメインでは御覧の通り弁護士をしております。法廷でお会いしましょう瓩肇献隋璽を交え、流ちょうな英語で自己紹介をしていました。









つづけて爐海譴六笋房尊櫃傍きたラブストーリーをもとにした復讐劇で、私を振ってくれた男どもに「あなたは間違っている。だから後悔しろ」という気持ちです。でもね、私スクリーンで初めて見て、間違っていたのは私だって気づいたんです瓩叛睫世垢襪函特派員協会のモデレーターから爐修譴鮓世辰舛礇瀬瓩茘瓩藩，気譴討い泙靴拭







また「禍禍しい」思いが浮かんだ時の対処法について聞かれると犲尊櫃忙篝験茲任海譴鬚靴燭蕁▲曠蕁識撚茲砲覆襪箸じゃなくて逮捕されると思うんです瓩畔崚。犧廼YouTubeを見ていると禍禍しい気持ちのすべては「執着」だと感じ、執着を手放すため訓練をしています瓩函峅匆劼靴機廚妨き合う日々だと語りました。そして犧９イな人のことを考えそうになったらダンスの学校に行くことにしました。なのでめっちゃダンスがうまくなると思います瓩函◆峅匆劼靴機廚鬟丱佑砲靴得長を目指す気持ちを明かしてくれました。

【担当：芸能情報ステーション】