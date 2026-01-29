ÅÄµ×ÊÝÁ°°ËÅì»ÔÄ¹¤òÇ¤°Õ¤ÇÄ°¼è¡¡ÀÅ²¬¸©·Ù¡¢³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ
¡¡ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µªÁ°»ÔÄ¹¡Ê55¡Ë¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ò½ä¤ê¡¢¸©·Ù¤¬ÃÏÊý¼«¼£Ë¡°ãÈ¿¤äµ¶Â¤Í°õ»äÊ¸½ñ¹Ô»È¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¤«¤éÇ¤°Õ¤Ç»ö¾ðÄ°¼è¤·¤¿¤³¤È¤¬29Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬»ÔµÄ²ñµÄÄ¹¤é¤Ë¸«¤»¤¿Âç³Ø¤Î¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤È¤µ¤ì¤ë½ñÎà¤ÎÆþ¼êÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤òµá¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÏÆ±Æü¡¢¸©·Ù¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¡¢·Ù»¡½ð¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÏºòÇ¯5·î¤Î»ÔÄ¹Áª¤ÇÅöÁª¸å¡¢ÅìÍÎÂç¤ò½üÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»Ô¹Êó»ï¤Î¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ê¤É¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¤È¾Ò²ð¡£³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¡¢Åö»þ¤ÎµÄÄ¹¤é¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿ºÝ¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤À¤È¤¹¤ë½ñÎà¤ò¼¨¤·¤¿¡£»ÔµÄ²ñ¤ÎÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ï¡ÖÂ´¶È¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤ÎÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¼çÄ¥¤òµõµ¶¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸½ñµ¶Â¤¤ÎÂ¾¡¢É´¾ò°Ñ¤Ç¤Îµõµ¶¾Ú¸À¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¡£¸©·Ù¤Ï¡¢¹ðÈ¯¼Ô¤«¤é»ö¾ð¤òÄ°¤¯¤Ê¤ÉÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÔµÄ²ñ¤ÏÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò2ÅÙ²Ä·è¤·¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÏºòÇ¯10·î¡¢¼º¿¦¡£ºòÇ¯12·î¤Î»ÔÄ¹Áª¤ËºÆ½ÐÇÏ¤·¤¿¤¬¡¢ÍîÁª¤·¤¿¡£