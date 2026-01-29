【なだれ注意報】山形県・新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村などに発表（雪崩注意報） 29日22:44時点
気象台は、午後10時44分に、なだれ注意報を新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村に発表しました。
置賜、最上では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。山形県では、高波や落雷に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■米沢市
□なだれ注意報
30日にかけて注意
■新庄市
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて注意
■長井市
□なだれ注意報
30日にかけて注意
□なだれ注意報
30日にかけて注意
■金山町
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて注意
■最上町
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて注意
■舟形町
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて注意
■真室川町
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて注意
■大蔵村
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて注意
■鮭川村
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて注意
■戸沢村
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて注意
■高畠町
□なだれ注意報
30日にかけて注意
■川西町
□なだれ注意報
30日にかけて注意
■小国町
□なだれ注意報
30日にかけて注意
■白鷹町
□なだれ注意報
30日にかけて注意
■飯豊町
□なだれ注意報
30日にかけて注意