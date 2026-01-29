日本付近は30日にかけて強い冬型の気圧配置となり、北陸地方の上空約5500メートルには氷点下36℃以下の強い寒気が流れ込んでいます。このため、中越と上越では山沿いを中心に平地でも大雪となる所があるでしょう。また、新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。

■雪の予想

【24時間予想最大降雪量(～30日午後6時)】

下越 平地 10センチ

山沿い 40センチ

中越 平地 30センチ

山沿い 70センチ

上越 平地 30センチ

山沿い 70センチ

佐渡 10センチ

■気象台の注意呼びかけ

中越と上越では、29日夜のはじめ頃から30日昼前にかけて大雪による交通障害に注意・警戒し、電線や樹木などへの着雪、路面の凍結にも注意してください。



また、新潟県では、30日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

