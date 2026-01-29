R¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤¬ÆüËÜ´ë¶È¡ÖVENEX¡×¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌóÄù·ë
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÈDF´îÂ¿°íÌé¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤Ï29Æü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼Ê¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥ÉVENEX¡Ê¥Ù¥Í¥¯¥¹¡Ë¤È26¡½27Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£25Æü¤ËÄù·ë¡£VENEX¤ÎCOO¤òÌ³¤á¤ëÉ©¾Â¿®Ç·»á¤Ï¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ê¡¼¥°¤Î°ì¤Ä¤ÇÀï¤¦¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤È¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Îµ»½ÑÎÏ¤È¡Ø¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡Ù¤Ë´ð¤Å¤¯»ä¤¿¤Á¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë°ã¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡VENEX¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¡×Ê¬Ìî¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ÆÈ¼«µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¥¦¥§¥¢¤ò³«È¯¤·¡¢15Ç¯¤«¤é²¤½£³Æ¹ñ¤Ç»ö¶ÈÅ¸³«¡£¤½¤Î¸ú²Ì¤â¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Äù·ë¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Îý½¬»ÜÀß¤ª¤è¤ÓÃË»Ò¡¦½÷»Ò¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î±óÀ¬»þ¤ËºÇÀèÃ¼¤Ç³×¿·Åª¤Ê¶ÚÆù²óÉü¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£