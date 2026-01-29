【北京＝吉永亜希子、ロンドン＝横堀裕也】英国のスターマー首相は２９日、北京で中国の習近平（シージンピン）国家主席と会談し、経済協力の拡大で一致した。

英首相の訪中は８年ぶり。米国のトランプ政権が国際秩序を軽視する姿勢を強める中、対中関係改善に動く欧州各国の流れを象徴するものとなった。

「中英の経済・貿易協力の本質はウィンウィンなものだ」。中国外務省によると、習氏は会談でこう主張し、医療、金融、人工知能（ＡＩ）といった分野で連携を深めていくことに前向きな姿勢を示した。スターマー氏は「中国は世界の舞台において極めて重要なプレーヤーであり、英中はより洗練された関係を築かなければならない」と応じた。

今回の訪中は、英首相としては２０１８年のメイ氏以来で、英中関係の改善を志向するスターマー氏の意欲が強く表れた。中国との経済・貿易関係の強化を最大の目標とし、製薬大手アストラゼネカや鉱物資源の世界大手アングロ・アメリカンなど、５０以上の英企業・団体などが同行した。

スターマー氏は会談後、英メディアの取材に「真に中身のある建設的な話し合いができた」とアピールした。英政府の発表によると、中国側は英国人に対する短期ビザ（査証）の免除を決めたという。

一方、中国に向かう機内では、記者団に「経済的な恩恵を得るために国家の安全保障で妥協するようなことはしない」と強調していた。会談後も「中国と向き合う理由の一つは、互いに異論がある案件でも成熟した議論を可能とするためだ」と説明した。

最大野党・保守党などから「中国に融和的だ」と批判されているスターマー政権は、中国に接近しすぎたと見なされれば、トランプ米大統領の不興を買う恐れもあることを強く意識しているとみられる。

デンマーク自治領グリーンランドの領有問題などで、トランプ政権に対する不信感を募らせている欧州などの国々は、中国に再接近している。フランスのマクロン大統領が昨年１２月に訪中して以降、１月にはアイルランド、カナダ、フィンランドの各首相が相次いで中国を訪問し、ドイツのメルツ首相も訪中日程を調整中とされる。

こうした状況を習氏は好機と捉え、米欧間に生じた不協和音を利用するかのように欧州各国に関係改善に向けた秋波を送っている。

今回の会談でも「国際法は各国が順守して初めて効力を持つ」と語るなど、国際法をないがしろにする言動を繰り返すトランプ氏を暗に批判した。今年４月に予定されるトランプ氏との会談を前に欧州と良好な関係を築き、自らの立場を強める思惑もありそうだ。

ロンドン大学東洋アフリカ学院のスティーブ・ツァン教授は、欧州各国の動きについて「欧州側としても選択肢があることをトランプ政権に示す意味合いもある」と分析。その上で、「中国はトランプ政権よりも予見可能性はあるかもしれないが、より信頼できる相手というわけではない」とも指摘している。