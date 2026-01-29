Ê¡»³²í¼£¡¢¼«¿È¤¬´ÆÆÄÌ³¤á¤¿¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¤ò´°À®ÈäÏª¡¡¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹
²Î¼ê¤ÎÊ¡»³²í¼£¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤¬29Æü¡¢¡ØFUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI¡¡ ·î¸÷ ¤º¤Ã¤È¤³¤Î¸÷¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡Ù¡Ê2·î6Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¤ËÅÐ¾ì¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯À©ºîÈëÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï2024Ç¯10·î13Æü¤ËÊ¡»³¤µ¤ó¤Î¸Î¶¿¡¦Ä¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤Î¤³¤±¤éÍî¤È¤·¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤¿Ê¡»³¤µ¤ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡ØGreat Freedom¡Ù¤¬±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë2·î6Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î±Ç²è¤Ë¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¿·¤·¤¯»£±Æ¤µ¤ì¤¿1993Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCalling¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡ØMoon¡Ù¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¡»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤º¤Ã¤ÈÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢±ÇÁü¤ò¡£ÊÔ½¸¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È±Ç²è¤ÎÊÔ½¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤Î»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À©ºîÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤ÆÊ¡»³¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¸å¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯Íß¤·¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê2024Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ê¤Î¤Ç»þ´Ö¤Ï¤¿¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤ï¤ê¤È¡£»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤â¤Î¤ò²¿¤«¡¢ºÇ¸å¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤òÀ©ºî¤·¤¿ÍýÍ³¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡ÖËÜ¤Ç¸À¤¦¤È¡È¤¢¤È¤¬¤¡É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡×
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Æ¥í¥Ã¥×¤âºÜ¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉµîÇ¯¤Î11·î¤Ë»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¢¤ì¡Ê¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë¡¢11·î¤Î¸åÈ¾¤Ë¡£ÊÔ½¸¤âËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Ë°ìÈ¯»£¤ê¤Ç»£¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¤Ç¸À¤¦¤È¡È¤¢¤È¤¬¤¡É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÆÉ¸å´¶¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¡È¤¢¤È¤¬¤¡É¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë³Ú¶Ê¡ØMoon¡Ù¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â·î¸÷¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¡£¡ØGreat Freedom¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¡£¤À¤±¤É¼«Ê¬¤Î¶Ê¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤³¤Î²»¸»¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÄÌ¤º¤ë¶Ê¤¬¡¢¤È»×¤Ã¤ÆºÇ¸å¡ØMoon¡Ù¤òÃÆ¤¸ì¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¶¦ÄÌÅÀ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤«¤éÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£