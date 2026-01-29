畑芽育、USJ「呪術廻戦」の“胸熱展開”に興奮 華やかドレス姿で「クールジャパン」開幕宣言
【女子旅プレス＝2026/01/29】女優の畑芽育が29日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催された「ユニバーサル・クールジャパン 2026」プレスプレビュー内の開幕セレモニーにスペシャルゲストとして登壇。華やかなドレス姿で、同イベント先行体験時の感想や魅力を熱く語った。
日本発の世界的人気エンターテイメント作品の世界に全身で飛び込むことができ、才能あふれる作品の魅力に新たな体験価値を加えたコンテンツ展開が、作品ファンからも高く評価されている人気イベント「ユニバーサル・クールジャパン」。
2026年は「名探偵コナン」、「呪術廻戦」、「葬送のフリーレン」、東野圭吾原作の「マスカレード」シリーズ、「モンスターハンターワイルズ」の5大作品が揃い踏み。1月30日（金）から期間限定で開催（※）される。
開幕セレモニーでは、バンドの生演奏に迎えられながら真っ赤なドレスで姿を見せた畑。200名を超えるゲストが見守る中で「ユニバーサル・クールジャパン 2026」についてトークを繰り広げた。
MCからパークの印象について尋ねられた畑は「とにかく楽しいテーマパーク」「いろんな世界に自分自身が入り込んで楽しめる、経験したことのない感動や興奮を味わえて、超元気になれる場所」とコメント。
セレモニー前にイベントをいち早く体験したといい「名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕（プロローグ）〜」について、「難易度がちょっとずつ上がっていくんですね。実際にタブレットを持ちながらいろんな謎解きをして、自分の足で着々と場所を進めていく体験型なので、ものすごく楽しかったですね」と魅力を語った。
同アトラクションは、謎を解決しながらドローンによる爆破を防ぐミッションに挑む内容。初見では難しい問題も多く解いていたとMCに裏側を明かされると、「結構早くできたみたいですね。褒められました」「臨場感があって超楽しかったです」と満足気に振り返った。
「呪術廻戦・ザ・リアル 4-D 〜廻る時計台〜」については、「大好きな『呪術廻戦』の世界に完全に入り込みました。水しぶきがかかってきたり、風が来たりとか、めちゃくちゃ興奮して」「映像や音もクオリティが高かったし、虎杖や伏黒が目の前にいるので、手をつい伸ばしてしまう」と臨場感に圧倒された様子。「胸熱展開が繰り広げられるんです」「音も映像もパワフル」「ワクワクもしましたし、ハラハラもします」とストーリー展開についても興奮交じりに語った。
そして「モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜」では、限定コースターセットを味わったといい「本当に美味しくて。時間がそんなに長くとれなくて、急いで食べてたんですけど、なかなか手が止まらずにマネージャーさんにもう食べるのやめてくださいって止められました（笑）」と述べ、「本当にそれくらい美味しくて、フォカッチャがすごいお気に入りでした」とクオリティの高さに触れた。
セレモニーのフィナーレでは「『ユニバーサル・クールジャパン 2026』開幕！」と高らかに宣言し、コンフェティが舞う中で開幕を盛大に祝った。
最後に畑は、「日本のエンターテイメントには、人の心を動かす物語とか、細部までこだわり抜かれた表現、そして誰かの記憶に残る力があって、その価値は改めて世界に誇れるものだと感じました。私自身も実際にその世界観に触れさせていただき、思わず引き込まれて興奮しました」「ぜひ皆さんもユニバーサル・スタジオ・ジャパンだけの特別なリアル体験を思いきり楽しんで」とメッセージを送った。（女子旅プレス／modelpress編集部）
※「葬送のフリーレン」は、2026年初夏頃の開催を予定。現在開催中の「モンスターハンターワイルズ」は、5月17日（日）まで。
◆「ユニバーサル・クールジャパン 2026」開幕
◆畑芽育、クールジャパンの世界を先行体験「めちゃくちゃ興奮」
◆日本発エンタメの“超”リアル体験の魅力を発信
