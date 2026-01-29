まもなく米貿易収支などの発表
日本時間２２時３０分に米貿易収支（11月）、新規失業保険申請件数（01/18 - 01/24）、非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第3四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
貿易収支（11月）22:30
予想 -450.0億ドル 前回 -294.0億ドル（貿易収支)
新規失業保険申請件数（01/18 - 01/24）22:30
予想 20.4万件 前回 20.0万件（新規失業保険申請件数)
予想 185.1万件 前回 184.9万件（継続受給者数)
非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第3四半期）22:30
予想 4.9% 前回 4.9%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 -1.9% 前回 -1.9%（単位労働費用・前期比)
