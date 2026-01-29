　日本時間２２時３０分に米貿易収支（11月）、新規失業保険申請件数（01/18 - 01/24）、非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第3四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

貿易収支（11月）22:30
予想　-450.0億ドル　前回　-294.0億ドル（貿易収支)

新規失業保険申請件数（01/18 - 01/24）22:30
予想　20.4万件　前回　20.0万件（新規失業保険申請件数)
予想　185.1万件　前回　184.9万件（継続受給者数)

非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第3四半期）22:30
予想　4.9%　前回　4.9%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想　-1.9%　前回　-1.9%（単位労働費用・前期比)