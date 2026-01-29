5人組K-POPガールズグループのKiiiKiiiが28日、『NYLON'S NEXT 2026 AWARDS』の授賞式に登壇。リーダーのJIYUさん（19）が、日本語で受賞の喜びを明かしました。

JIYUさん、LEESOLさん（20）、SUIさん（19）、HAUMさん（19）、KYAさん（15）の5人からなる韓国のガールズグループ・KiiiKiii（キキ）。韓国語で笑い声を表す擬音がグループ名になっているといいます。

今回が初開催となった、ファッション&カルチャー雑誌『NYLON JAPAN』が選ぶ、“2026年にさらなる活躍が期待される人物”を表彰するアワード『NYLON'S NEXT 2026 AWARDS』で、K-POPガールズグループ部門を受賞しました。

個性派ファッションを着こなしながら愛らしい世界観を作り出す天才なところ、透明感あふれるピュアさと飾らない自然な姿、そしてグローバルに通用するクオリティーの高い歌唱力とダンススキルが評価され受賞となりました。

■日本語で喜びを語ったリーダー・JIYUさん

受賞した感想を聞かれたJIYUさんは「この度はNYLON'S NEXT 2026 AWARDS、K-POPガールズグループ部門にKiiiKiiiを選んでいただき、誠に感謝しております。私たちのこの2026年をもっとステキな年にしたいと思います。日本での初めてのNYLON（開催）ということもあり、とてもうれしいです」と、日本語でのスピーチに少々苦戦しながらも、喜びと感謝の気持ちを伝えました。

また、授賞式前に行われた会見では「ファンの皆さんと一緒にたくさんお会いしたい。ファンイベントだったり、コンサートだったり、あと海外のフェスティバルにも参加して、もっともっとたくさん皆さんとお会いできるチャンスをつかみたい」と、グループとして2026年に挑戦したいことを明かしました。

『NYLON'S NEXT 2026 AWARDS』ではKiiiKiiiのほか、超特急やファーストサマーウイカさん、志田こはくさんらが受賞しています。