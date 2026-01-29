フランクフルト、元スペイン代表MFリエラ氏の新監督就任が濃厚に
フランクフルトは新監督として、NKツェリェを率いる元スペイン代表のアルベルト・リエラ氏の招へいに近付いているようだ。『スカイスポーツ・ドイツ』が伝えた。
フランクフルトは今月18日にディノ・トップメラー監督との契約解除を発表。現在はU-21チーム監督のデニス・シュミット氏とU-19チーム監督のアレックス・マイアー氏が暫定的に指揮を執り、シュミット氏が主導的な役割を担っている。
『スカイ・ドイツ』によると、クラブとリエラ氏は契約条件ですでに合意しており、クラブ間の移籍金について交渉中だという。また、移籍専門のジャーナリストであるファブリツィオ・ロマーノ氏も「フランクフルトはリエラ氏の新監督就任を近日中に決定する準備を進めている」と伝えた。
現役時代にリバプールやエスパニョール、ガラタサライなどでプレーしたリエラ氏はスペイン代表として16試合4得点を記録。現役引退後はオリンピア・リュブリャナやツェリェ、ボルドーを率い、24-25シーズンから再びツェリェで指揮を執っている。
