¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤Ï£²£¹Æü¡¢½°±¡Áª¡Ê£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¸øÇ§¸õÊä¼Ô¤Î±þ±ç¤ÇÅìµþ¡¢ºë¶Ì¡¢°ñ¾ë¤Ê¤É£¸¤«½ê¤Ç±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁªµóÀï£³ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¿ºÍÕ»á¤ÏÅìµþ¡¦¾åÌî±Ø¥Þ¥ë¥¤Á°¤ÇÅìµþ£²¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿È·»³µª°ìÏº»á¤Î³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÞ¤Ï£²£°£²£´Ç¯¤Î½°±¡ÁªÅìµþÁªµó¶è¤ÇÈæÎã£³µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¡£¤·¤«¤·¡¢Áªµó¶è¤ÇµÄÀÊ¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Î½°±¡Áª¤Ç¤ÏÅìµþ£³£°Áªµó¶è¤Î¤¦¤Á£²£·Áªµó¶è¤Ç¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤·ÁªµóÀï¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÀª¤ÎÄ°½°¤¬¸«¼é¤ëÃæ¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¿ºÍÕ»á¤Ï¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤Ç¤¹¡×¤È¾¯¤·À¼¤ò¤«¤é¤·¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡±éÀâ¤Ç¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ß³Æ¼Ò¤¬¤³¤ÎÆü¤ËÈ¯É½¤·¤¿ÁªµóÀï½øÈ×¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ÞÊóÆ»¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬Ã±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤ò¼è¤ëÀª¤¤¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£³ÆÅÞ¤È¤â¸·¤·¤¤¤è¡Ä¤¦¤Á¤â¸·¤·¤¤¤µ¡£¤À¤±¤ÉÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¡£°µÅÝÅª¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤¬Ã±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤ò¼è¤Ã¤Æ¤´¤é¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¼éµìÇÉ¤äºâÀ¯¶Ñ¹ÕÇÉ¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ò¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤Ë¤·¤Æ¡ÊÀÑ¶ËÅªºâÀ¯½ÐÆ°¤ò¡Ë¤ä¤é¤»¤Ê¤¤¤è¡£À¯¼£¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¡£¤Þ¤¿¡¢¸Å¤¤À¯¼£¤ËÌá¤ë¤è¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÄ°½°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Öà£±£°£³Ëü±ß¤ÎÊÉá¤äà¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤ÎÊÉá¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶ÌÌÚ¤ä¿ºÍÕ¡¢£µ£±¿Í¤Î¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¡Ë¤¬à¤Ö¤Á²õ¤·¤¿¤¤ÊÉá¤Ï¡¢¸Å¤¤À¯¼£¤À¤±¤Ï²õ¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¸·¤·¤¤Áªµó¤À¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤·¡¢£±É¼¤È¤¤¤¦¸¢ÎÏ¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢À¯¼£¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²æ¡¹¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Ö¥ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ò¼õ¤±¤¿¡£
