大地真央、『おコメの女』スピンオフドラマ第1弾の主演に決定 “ガサ入れの魔女”の意外な素顔が明らかになる
松嶋菜々子が主演するドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）より、複雑国税事案処理室（通称・ザッコク）のメンバーを深堀するスピンオフドラマ『おコメの休日』が誕生。その第1弾として、本日29日の第4話放送終了後、大地真央が主演する「『おコメの休日』飯島作久子編」がTELASAにて独占配信されることが発表された。
【写真】大地真央主演『おコメの休日』より場面写真が多数公開
本作は、東京国税局資料調査課（通称・コメ）内に新設されたドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室（通称・ザッコク）を舞台に、松嶋演じる敏腕国税調査官・米田正子が、個性あふれる仲間たちと悪徳脱税者を成敗していくさまを描く社会派・痛快エンターテインメント。
正子は“正しく集めて、正しく使う”という信念のもと、東大卒の財務省キャリアで数字のスペシャリスト・笹野耕一（佐野勇斗）、人心掌握術の天才・俵優香（長濱ねる）、強運だけが取り柄の室長・古町豊作（高橋克実）、そして正子の元上司で、かつては“ガサ入れの魔女”と恐れられた飯島作久子（大地真央）という、個性派揃いのメンバーとともに、悪徳脱税者たちに大なたを振るう。
正子の痛快な成敗っぷりで初回から話題沸騰の本作。この度、本編では描ききれない《ザッコク》メンバーを深掘りするスピンオフドラマ『おコメの休日』が誕生。本日29日の第4話放送終了後、TELASAで第1弾となる「飯島作久子編」の独占配信がスタートした。さらに今後、第2弾として佐野勇斗主演の「笹野耕一編」を配信することも決定。《ザッコク》メンバーのプライベートが垣間見られる『おコメの休日』にも注目だ。
「『おコメの休日』飯島作久子編」では、作久子が仕事を終えた後の様子が描かれる。「今日こそは気になっていた焼肉店に行く！」と決意した作久子は、優香を誘う。しかし、ワークライフバランス重視の彼女が付き合ってくれるわけがなく、あっさり撃沈。今にも泣き出さんばかりの勢いで落ち込んでしまう。実は、“ガサ入れの魔女”として脱税者を震え上がらせる作久子には、“ひとりで外食ができない”という想像もつかない意外な弱点があった。
驚く優香に励まされ、ついに“ひとり焼肉”を初体験することになった作久子は、勇気を振り絞って焼肉店へ。しかし実は一度もひとりで外食したことがない彼女はオドオド。やっとのことで店に入り、焼肉を堪能するが、ふとあることが気にかかって…!?
鋭い視点で脱税の証拠を暴く国税調査官・作久子の知られざる素顔や、予想に反して“ひとり焼肉”デビューを満喫するキュートな姿が満載の本作には、元宝塚スターの俳優2人が特別出演。焼肉店の店長・永田菫を元宙組トップスターの大空ゆうひ、店員・華を元月組の娘役スター・ゆいかれんが演じる。元月組トップスター・大地との組を超えた夢の共演が実現した。
ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』は、テレビ朝日系にて毎週木曜21時放送。スピンオフドラマ「『おコメの休日』飯島作久子編」はTELASAにて配信中。
