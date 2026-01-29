『NYLONʼS NEXT 2026 AWARDS』の授賞式が28日に開催され、ファーストサマーウイカさん（35）が、ともにMCを務めた佐久間宣行さん（50）と登壇。2026年挑戦したいことを明かしました。

この賞は、ファッション＆カルチャー雑誌『NYLON JAPAN』が、2026年にさらなる活躍が期待される人物を表彰するアワードです。

■MCの2人も受賞

佐久間さんは、“イケオジ” CREATOR部門を、ウイカさんは、“IT GIRL”ノーボーダー部門をそれぞれ受賞。

2026年に流行しそうなものを聞かれた佐久間さんは、「裏方でめちゃくちゃ面白い人たちが、どんどん出演を始めてるんですよ。そういう方が、2026年注目を浴びるんじゃないかな」とコメント。

■2026年挑戦したいこと 佐久間「平子みたいなパーマ」

また、2026年挑戦したいことについてウイカさんは、“よく知らない野菜を食べること”だといい、「最近食べておいしかったのが、ケールとブロッコリーがくっついた野菜があるんですよ。アレッタっていう名前。知らない野菜っていっぱいあって、おいしいのいっぱいあるんで、今年はナチュラル、オーガニックみたいな感じで、いろんなボーダーを越えていきたい」と明かしました。

一方、佐久間さんは「アルコ＆ピース平子みたいなパーマかけてみたい。やっぱあいつすごいかっこいい」と回答しました。

■2026年の抱負 ウイカ「声優のお仕事を…」

2026年の抱負を聞かれたウイカさんは、「声優のお仕事を増やして、この声といえばこの人だよね、むしろ私の名前よりもそのキャラクターがみんなに認知されるみたいな、太くて長い声のお仕事が取れるように頑張りたい」と声優の仕事への意欲を語りました。

また、佐久間さんはこれまで自身が立ち上げてきた番組を回想し、「今年こそ新しい芸人さんの冠番組というかバラエティー作りたいなっていう気持ちはあります」と話しました。