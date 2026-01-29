¡È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¡É¤ò¡¢ÂçµÜ¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¡ÄÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡ÖºÇÂ¿ÆÀÅÀ¡¦ºÇ¾¯¼ºÅÀ¡×
¡¡29Æü¡¢RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤¬¿·²ÃÆþÁª¼êµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢FCÎ°µå¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥Þ¥®¡¼¥¸¥§¥é¥Ë¡¼Ï¡¤ÏÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï6°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë³ê¤ê¹þ¤à¤È¡¢½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤òÁê¼ê¤Ë3ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Î°µÎÏ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«4¼ºÅÀ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¡£J1¾º³Ê¤òÆ¨¤·¡¢J2¤òºÆ¤ÓÀï¤¦¤³¤È¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Ë¤â¿§¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥«¥Ã¥É¤ÎÀ°Íý¤ò´º¹Ô¡£°ìÊý¤ÇÊä¶¯¤Ï¡¢GK¥È¥à¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¡¼¤Î28ºÐ¤¬ºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ê¡¢°ÜÀÒÁÈ¤Î5Áª¼ê¤Ï24ºÐ¤ÎDF²ÃÆ£À»¡Ê¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡Ë¡¢DFÀ¾ÈøÎ´Ìð¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë¡¢22ºÐ¤ÎDFÈøºêÍ¥À®¡Ê¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë¡¢MF²ÃÆ£¸¼¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¡¢21ºÐ¤ÎFW»³ËÜºùÂç¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë¤È¤¤¤º¤ì¤â25ºÐ°Ê²¼¤Ë¡£¥æ¡¼¥¹¤«¤é¤Î¾º³ÊÁÈ¤ä¡¢Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿FWÆüüâ¸µ¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ë¡¢FCÎ°µå¤Î¥æ¡¼¥¹°é¤Á¤Î17ºÐFW¥Þ¥®¡¼¥¸¥§¥é¥Ë¡¼Ï¡¤Ê¤É¡¢¼ãÊÖ¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡2·î¤«¤é¤ÏÈ¾Ç¯´Ö¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¤È¤Ê¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤òÀï¤¦ÂçµÜ¡£¾º³Ê¤â¹ß³Ê¤â¤Ê¤¤ÆÃÊÌÂç²ñ¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢µÜÂôÍªÀ¸´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁá¤¯³ÎÎ©¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤Ç¤â¡¢¡ØºÇÂ¿ÆÀÅÀ¡¦ºÇ¾¯¼ºÅÀ¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¡¢Á´°÷¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¼é¤ê¡¢ÂÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Å¥½¤¤ÉôÊ¬¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÊ¨¤«¤»¤ëÀï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤â¤¢¤ë¿¿¼é¸î¿À¸õÊä¤Î¥È¥à¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤È¤Æ¤â¶¦´¶¤·¤¿¡×¤È²ÃÆþ¤ÎÍýÍ³¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖGK¤È¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÂ¸µ¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤âÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÌî¿´Åª¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤âÌî¿´Åª¤Ê¥¯¥é¥Ö¡¢ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÂçµÜ¤¬·Ç¤²¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î»ÑÀª¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤Ã¤¿DF»Ô¸¶Íù²»¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¿·¤¿¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬À¾Èø¡£¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£Æ±ÍÍ¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÈøºê¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î·Ç¤²¤Æ¤ëÌÜÉ¸¡¢J2Í¥¾¡¡¢J1¾º³Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Ç´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿²ÃÆ£¸¼¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂç·¿Áª¼ê¡£¡ÖËÜÅö¤ËÂçµÜ¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤ËÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Î²ÁÃÍ¤ÈÆ±»þ¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò¤â¤Ã¤È¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÂçµÜ¤È¤âÂÐÀï¤·¤¿»³ËÜ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Á°¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Î¤¿¤á¤ËºÇÂç¸Â½Ð¤·¤Æ¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£ºåÆîÂç³Ø¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿FW¾¾°æ¾¢¤Ï¡Ö½Ä¤Ø¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤êÁ°¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¡×¤ÈÆÃÄ§¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê»î¹ç¤ËÍí¤ó¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¤Þ¤¿¡¢Áª¼ê¸¢ÆÀÅÀ²¦¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Æüüâ¤Ï¡Ö¤³¤ÎRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÇØ¸å¤Ø¤ÎÈ´¤±½Ð¤·¤ä¡¢Å¥½¤¯Áö¤ë¸¥¿ÈÀ¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥×¥ì¡¼¤ÎÆÃÄ§¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ëNACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¤Ç¤Ï¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬2¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¡£²ÃÆ£À»¤Ï¼«¿È¤ÎJ¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬NACK¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¥Ü¥³¥Ü¥³¤ËÉé¤±¤Æ¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¼¡¤ÏÂçµÜ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¡¢Áá¤¯¤¢¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¾¡Íø¤òÇ®Ë¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£»³ËÜ¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡È¥¢¥¦¥§¥¤´¶¡É¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤ë¡¢ÆÈÆÃ¤ÇÇ®¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤À¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¤½¤ì¤¬Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤È¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÇ®ÎÌ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î»î¹ç¤ò¥¹¥¿¥ó¥É´ÑÀï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥°¥í¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÀìÍÑ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ×¾ì´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÇ®ÎÌ¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¼±ç¤Ç¤Î¸å²¡¤·¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï6°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë³ê¤ê¹þ¤à¤È¡¢½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤òÁê¼ê¤Ë3ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Î°µÎÏ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«4¼ºÅÀ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¡£J1¾º³Ê¤òÆ¨¤·¡¢J2¤òºÆ¤ÓÀï¤¦¤³¤È¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡2·î¤«¤é¤ÏÈ¾Ç¯´Ö¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¤È¤Ê¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤òÀï¤¦ÂçµÜ¡£¾º³Ê¤â¹ß³Ê¤â¤Ê¤¤ÆÃÊÌÂç²ñ¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢µÜÂôÍªÀ¸´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁá¤¯³ÎÎ©¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤Ç¤â¡¢¡ØºÇÂ¿ÆÀÅÀ¡¦ºÇ¾¯¼ºÅÀ¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¡¢Á´°÷¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¼é¤ê¡¢ÂÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Å¥½¤¤ÉôÊ¬¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÊ¨¤«¤»¤ëÀï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤â¤¢¤ë¿¿¼é¸î¿À¸õÊä¤Î¥È¥à¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤È¤Æ¤â¶¦´¶¤·¤¿¡×¤È²ÃÆþ¤ÎÍýÍ³¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖGK¤È¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÂ¸µ¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤âÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÌî¿´Åª¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤âÌî¿´Åª¤Ê¥¯¥é¥Ö¡¢ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÂçµÜ¤¬·Ç¤²¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î»ÑÀª¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤Ã¤¿DF»Ô¸¶Íù²»¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¿·¤¿¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬À¾Èø¡£¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£Æ±ÍÍ¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÈøºê¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î·Ç¤²¤Æ¤ëÌÜÉ¸¡¢J2Í¥¾¡¡¢J1¾º³Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Ç´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿²ÃÆ£¸¼¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂç·¿Áª¼ê¡£¡ÖËÜÅö¤ËÂçµÜ¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤ËÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Î²ÁÃÍ¤ÈÆ±»þ¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò¤â¤Ã¤È¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÂçµÜ¤È¤âÂÐÀï¤·¤¿»³ËÜ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Á°¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Î¤¿¤á¤ËºÇÂç¸Â½Ð¤·¤Æ¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£ºåÆîÂç³Ø¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿FW¾¾°æ¾¢¤Ï¡Ö½Ä¤Ø¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤êÁ°¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¡×¤ÈÆÃÄ§¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê»î¹ç¤ËÍí¤ó¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¤Þ¤¿¡¢Áª¼ê¸¢ÆÀÅÀ²¦¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Æüüâ¤Ï¡Ö¤³¤ÎRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÇØ¸å¤Ø¤ÎÈ´¤±½Ð¤·¤ä¡¢Å¥½¤¯Áö¤ë¸¥¿ÈÀ¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥×¥ì¡¼¤ÎÆÃÄ§¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ëNACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¤Ç¤Ï¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬2¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¡£²ÃÆ£À»¤Ï¼«¿È¤ÎJ¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬NACK¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¥Ü¥³¥Ü¥³¤ËÉé¤±¤Æ¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¼¡¤ÏÂçµÜ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¡¢Áá¤¯¤¢¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¾¡Íø¤òÇ®Ë¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£»³ËÜ¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡È¥¢¥¦¥§¥¤´¶¡É¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤ë¡¢ÆÈÆÃ¤ÇÇ®¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤À¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¤½¤ì¤¬Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤È¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÇ®ÎÌ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î»î¹ç¤ò¥¹¥¿¥ó¥É´ÑÀï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥°¥í¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÀìÍÑ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ×¾ì´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÇ®ÎÌ¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¼±ç¤Ç¤Î¸å²¡¤·¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£