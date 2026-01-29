冬に行きたいと思う「石川県の道の駅」ランキング！ 2位「能登食祭市場」を抑えた1位は？【2026年調査】
空気の透明感が増すこの時期、澄んだ景色を求めて車を走らせてみませんか。ドライブの合間に楽しむご当地グルメや癒しのひととき。この冬、足を運びたくなるのはどのスポットでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年1月19〜20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたいと思う「石川県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「冬の海鮮市場ならここが1番だし、まだまだ震災復興中なので、盛り上がって欲しいから」（30代女性／石川県）、「七尾湾に面した道の駅で冬はイベントも多く、新鮮な海の幸や伝統工芸品も購入できます」（60代男性／兵庫県）、「能登食祭市場は屋内中心で、冬でも快適に過ごせそうだと感じました。 地元の海産物や名産品を楽しめる点が魅力で、寒い季節でも食を目的に訪れたい場所です。 観光の拠点としても分かりやすく、ゆっくり立ち寄れそうな点に惹かれました」（30代男性／愛媛県）といった声が集まりました。
回答者からは「冬の海や棚田が織りなす厳かで美しい景観、これは冬ならではの特別な魅力だと思います」（60代男性／神奈川県）、「冬の日本海の荒波や雪をかぶった千枚田の絶景が見られて、地元の海産物や温かい飲食で体が温まるから」（40代男性／静岡県）、「千枚田は冬になると雪が積もり、棚田が白く染まる景色がとても幻想的です。道の駅からは海と棚田の両方を眺めることができ、冬の静けさの中でゆっくり景色を楽しめます。観光客も少なく、落ち着いた雰囲気で過ごせる点が魅力です。冬の能登の自然を感じられる場所として選びました」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月19〜20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたいと思う「石川県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：能登食祭市場（七尾市）／28票2位は、七尾市の「能登食祭市場」です。能登の新鮮な海産物が一堂に会する生鮮市場やレストランが充実しており、冬の味覚であるカニやブリを堪能できます。屋内の施設がメインのため、冬の冷たい海風を避けながらゆっくりと食事や買い物を楽しめる点が人気です。
回答者からは「冬の海鮮市場ならここが1番だし、まだまだ震災復興中なので、盛り上がって欲しいから」（30代女性／石川県）、「七尾湾に面した道の駅で冬はイベントも多く、新鮮な海の幸や伝統工芸品も購入できます」（60代男性／兵庫県）、「能登食祭市場は屋内中心で、冬でも快適に過ごせそうだと感じました。 地元の海産物や名産品を楽しめる点が魅力で、寒い季節でも食を目的に訪れたい場所です。 観光の拠点としても分かりやすく、ゆっくり立ち寄れそうな点に惹かれました」（30代男性／愛媛県）といった声が集まりました。
1位：千枚田ポケットパーク（輪島市）／67票1位に輝いたのは、「千枚田ポケットパーク」でした。国の名勝「白米千枚田」に隣接しており、冬はあぜ道に設置されたLEDが輝くイルミネーションイベント「あぜのきらめき」が有名。澄んだ夜空の下で幻想的な光の絶景を楽しめる、冬の目的地として圧倒的な支持を得ました。
回答者からは「冬の海や棚田が織りなす厳かで美しい景観、これは冬ならではの特別な魅力だと思います」（60代男性／神奈川県）、「冬の日本海の荒波や雪をかぶった千枚田の絶景が見られて、地元の海産物や温かい飲食で体が温まるから」（40代男性／静岡県）、「千枚田は冬になると雪が積もり、棚田が白く染まる景色がとても幻想的です。道の駅からは海と棚田の両方を眺めることができ、冬の静けさの中でゆっくり景色を楽しめます。観光客も少なく、落ち着いた雰囲気で過ごせる点が魅力です。冬の能登の自然を感じられる場所として選びました」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)