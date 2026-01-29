「お洒落でスタイル抜群」めるる、超ミニから美脚を披露！ 「脚も髪も長くて綺麗」「可愛すぎる」
モデルでタレントのめるること生見愛瑠さんは1月28日、自身のInstagramを更新。私服と思われるショートパンツ姿を披露し、ファンの注目を集めています。
【写真】生見愛瑠、美脚際立つショートパンツコーデ
この投稿にファンからは、「めるる可愛すぎる」「めるる、脚も髪も長くて綺麗」「めっちゃ綺麗〜」「かっこセクシー」「髪色お似合い」「ジップパーカー似合ってお洒落でスタイル抜群」「落ち着いていて素敵な雰囲気」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
「どんぐり見つける度喜びそう」めるるさんは「どんぐり見つける度喜びそう。みたいな日」とつづり、4枚の写真を掲載しました。ニット素材のブルゾンとショートパンツ、黒いストッキングを合わせたコーディネートの生見さんが写っています。しなやかな長い脚が引き立つ装いです。
シックな装いも披露25日の投稿では、ロングスカート姿を披露していためるるさん。グレーのジャケットを羽織ったシックなコーディネートに、「うねうね前髪」だという顔周りのおくれ毛が、いつもより大人っぽい雰囲気を醸し出しています。ファンからは「めっちゃ大人っぽい」「全部が可愛すぎる」などの反響が寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
