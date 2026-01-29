11人組グローバルボーイズグループINIが28日、WINTER SINGLE『THE WINTER MAGIC』のリリースイベント「NEW YEAR SHOWCASE『WISH U MINE！〜新年に贈るINIからのPresent〜』」を開催。メンバーが今後の意気込みを語りました。

11人は白衣装でステージに登場し、楽曲『Present』でイベントがスタート。今年最初のイベントとあって、メンバーそれぞれが「あけましておめでとうございます！」とMINI（ファンネーム）に新年の挨拶を行い『THE WINTER MAGIC』が、INI史上最高の売り上げ、ミリオン達成に感謝を伝えました。

そしてイベントでは、シングルに収録されている『U MINE』『WISH』『True Love』を披露。新年らしくおみくじを引いたり、MINIから寄せられた抱負についてのトークが行われました。

最後、挨拶で西洸人さん（28）は、「（WINTER SINGLEは）MINIのみなさんのおかげで本当に素晴らしいものを残せたし、宝物のような時間でした。8TH SINGLEもみんなで精いっぱい頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします」と話しました。

また、松田迅さん（23）は、「WINTER SINGLEが今年も来年も再来年もずっと愛されるような曲であってほしいなと思うので引き続きよろしくお願いいたします」と感謝の気持ちを伝え、「今年もINIの活動、たくさんありますのでみなさんと素敵な思い出をつくれたらいいなと思います」と今後の意気込みを語りました。