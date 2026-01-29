◆第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都競馬場・芝１２００メートル）

第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都）に出走するエーティーマクフィ（牡７歳、栗東・武英智厩舎、父マクフィ）が重賞初制覇だった京阪杯に続く重賞連勝を狙っている。

深い絆でつながっている。武英調教師がエーティーマクフィの手綱を託す富田暁騎手は“愛弟子”。技術調教師となった１７年に、助手時代を過ごした木原一良厩舎（昨年３月解散）所属でデビューしたのが富田騎手だ。前走の京阪杯でコンビ初の重賞タイトルをつかみ、今回は再び歓喜の瞬間を目指す一戦。「高松宮記念を見据えていますが、恥ずかしい競馬にならないように、力は出せる状態です」と冷静ながらも期待する。

温かくも厳しい視線で見守ってきた。富田騎手は２４年１１月から約９か月、米国で武者修行を行った。「人間としてどこかで不自由を経験した方がいい。日本とは違い、競馬に乗りたくても乗れない環境ですからね」。厳しい環境に身を投じた弟子の姿はしっかりと見ていた。昨年８月に帰国後、手綱を託したのは厩舎別で圧倒的に多い２７鞍。その数字が何よりの信頼の証だ。

今回はトップハンデタイ５８・５キロで、先を見据えるＧ３。それでも、武英師の視線は前を向く。「毎回脚を使える子。（富田騎手が）馬の力を出してくれたら。頑張ってほしいですね」。２つ目のタイトルを獲得し、大一番へ弾みをつける。