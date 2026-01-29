ダブルヒガシ、4月から東京進出 『桃鉄』配信と見せかけてサプライズ発表
お笑いコンビ・ダブルヒガシが29日、自身のYouTubeチャンネルを更新。4月から東京進出をすることを発表した。
「信頼の桃鉄【ダブルヒガシの桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜列伝】」と題した動画の中で、終盤に「みなさま聞いてください！ダブルヒガシは4月から東京に進出します！」「いってきます！」と報告。「実はそういう配信でございまして。挑戦。チャレンジ、行ってくることになりました」と明かした。3月31日には、ダブルヒガシなんばグランド花月初単独ライブ「ビッジョーイ！！」を行う。
大東翔生、東良介からなる同コンビは、2014年に結成。2021年 MBS「歌ネタ王決定戦FINAL」準優勝を皮切りに、23年にはytv「第12回 ytv漫才新人賞決定戦」優勝とABC「第44回ABCお笑いグランプリ」優勝、24年には第9回上方漫才協会大賞の大賞に輝くなどといった実績を誇る。
