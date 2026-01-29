9人組グループ・超特急が28日、東京・渋谷区で行われた『NYLON'S NEXT 2026 AWARDS』の授賞式に登場。受賞した気持ちや、次に流行しそうなものについて語りました。

『NYLON'S NEXT 2026 AWARDS』は、ファッション&カルチャー雑誌『NYLON JAPAN』が選ぶ、“2026年にさらなる活躍が期待される人物”を表彰するアワードで、今回初めて開催されました。

『J-POPグループ部門』で受賞したのは、今年結成15周年を迎える超特急。結成15年目にして、ネクストブレイクのまっただ中にいるめざましい活動と、ビジュアルもトークも規格外な個々の強いキャラなどがポイントとなり、唯一無二の魅力を持つグループとして評価されました。

受賞について、タクヤさん（31）は「本当に光栄ですね、『NYLON』とはすごく長い間濃厚な時間をともに過ごし、いろんなファッションだったりビューティーってものを8号車、僕たちファンの皆さん。そして世界に向けても届けていっていたので、こういう光栄な賞をいただけてすごくうれしいです」と話しました。

■アロハ「今年は歌で行こうかな」

またMCのファーストサマーウイカさんから“NEXTはやりそうなもの”を聞かれると、アロハさん（25）は「お恥ずかしいんですけど、僕ですね」と回答。映画の主題歌をM!LKの山中柔太朗さんと担当することを説明し「ボイトレの先生からも“歌上手だね”といわれまして」と褒められたことを話し、「今年は歌で行こうかな」と発言。

普段はメインダンサーを担当しているアロハさんの発言に、ボーカルチームのタカシさん（29）は「僕たちはボイトレの回数を増やしてもらおう」と負けないという気持ちをあらわにしました。

『NYLON'S NEXT 2026 AWARDS』では超特急のほか、ガールズグループ・KiiiKiiiや庄司浩平さん、ファーストサマーウイカさんらが受賞しています。