＜旦那は異常？＞胃痛を訴えたのにゲームから目を離さず空返事。悲しいというより怖い
ママが体調不良のとき、旦那さんは心配してくれますか？ もちろん体調不良にも度合いはありますが、こちらがツラい状況を伝えたところで、そっけない反応をされたら悲しくなってしまうのではないでしょうか。ママスタコミュニティにも、旦那さんの反応に傷ついたママからの投稿がありました。
『胃痛で、先に寝室で寝ようとした。キツくなってきたから、ゲームをしていた旦那に伝えたら、手も止めずこちらを見ることもなく受け答え。ゲーム内のタイム制限があるイベントをしてるっぽかったんだけれど、一時停止できるよね？ 悲しいっていうより怖かった。イベント＞私の体調ってことか』
うちの旦那もゲームをやめない人だよ
まずは投稿者さんの心境に、同調するママたちからのコメントです。
『痛みとか人の気持ちに共感できない人なんだよ。旦那さん、体強い方じゃない？ 胃痛とかそういうのわからないから、大したことないって思うのかもよ。うちの旦那もそう』
『うちの旦那も同じ！ 私が病気になろうとゲームは止めない。そんなもんよ夫婦って。頼っても、期待してもダメ。自分のことは自分でやるしかない』
『適当に返答されるくらいなら、「手が離せないからちょっと待ってて」って言ってくれるだけで違うのにね』
投稿者さんに共感した声のなかには、同じような旦那さんを持つママたちが少なくありませんでした。「人の痛みに共感ができない人」「期待しない」と割り切っているというコメントも。自分がツラいときに、心配してもらったり気遣いがあると嬉しいものです。ですが、それを期待してしまうからガッカリするのだと割り切ってしまうことも、ときには必要なのかもしれませんね。
時間制限のあるゲームのイベント中は仕方ないかも
『タイム制限のイベントってゲームを止めても時間は止まらないよ。胃痛くらいなら私もゲームしてるわ』
『ゲームってしない人には「たかがゲーム」って存在だから許せないんだろうな。今は待って！ って瞬間があるんだよ。もちろん優先順位によって違うけれどね』
投稿者さんに同情する声がある一方で、ゲームのイベント中なら仕方ないと考える意見もありました。こちらのママたちは、自分もゲームをする習慣があるため、旦那さんの考えに近い思いがあるようです。筆者もゲームをしますが、たしかに時間制限のあるイベント中だと、配偶者から胃痛を訴えられたとしても「今は待って！」となってしまいそうです。また、体調不良の度合いにもよるでしょう。今回投稿者さんは胃痛を訴えていますが、「先に寝る」と伝えられるぐらいであれば、緊急性はないと旦那さんは判断したのかもしれません。とはいえ、ゲームをしないママにとっては、妻の体調不良よりもゲームを優先することは、考えられないのかもしれませんね。
旦那に言ったところで胃痛は治らない。寝ちゃいましょ
『旦那さんも旦那さんかもしれないけれど、胃痛って誰かに訴えたところで治らないよね。大丈夫？ って言われたって一緒。旦那が医師なら別だけれど』
『イラつくけれど、本当に死ぬほど痛かったらそんな旦那の態度も気にならないと思うんだよね。さっさと寝た方がいい』
『思いやりがないなと思うけれど、タイミングが悪かったのでは？ 大人の体調不良なら自己判断で対処できるだろうと思っちゃう。手厚く問診して、一緒に寄り添うとかしないよね』
そもそも旦那さんに言ってどうしたかったの？ と疑問の声も。投稿者さんは胃痛で先に寝ようとしていました。それならば、寝るとだけ伝えて寝室に行けばそれでよかったのでは？ と現実的な意見を述べるママもいます。投稿者さんとしては、旦那さんからの心配や気遣いがほしかったのかもしれません。ただ、旦那さんに言ったところでよくなるものでもないのなら、さっさと寝てしまうのが適切でしょう。これは、投稿者さんが精神的な癒やしがほしかったのか、身体的な回復がほしかったのかによって考えが変わりそうですね。
労りが欲しいけれど…夫婦だからこそ割り切りも大事
『「大丈夫？」的なこと言ってほしかったんだよね。今回で本性が見えたでしょう？ もう期待しない方がいいよ。「旦那に訴えたところで治らない」くらいに思うようにしよう』
『投稿者さんにとっては「たかがゲーム」だろうけど、旦那さんにとっては「たかが胃痛」なんだよね。でもきっと今まで逆の立場のこともあったはず。そこはお互い違う人間だから仕方ないと割り切るしかないでしょ。ある程度流していかなきゃ結婚生活が息苦しくなるだけだよ』
投稿者さんのコメントに対し、過剰な期待はせずに割り切る方がいいと冷静な意見を述べるママもいました。今回、投稿者さんは自分の体調よりゲームを優先されたことにガッカリしていますが、旦那さんからすれば「ただの胃痛」という認識だったのかもしれません。ひょっとしたら、これまでの夫婦生活のなかで旦那さんにとっては大事なことを、投稿者さんが軽んじていたことがあったかもしれませんよね。夫婦といえ他人です。価値観の違いがあるのは自然でしょう。それでも結婚生活を続けていくためには、過剰に期待はせずにある程度割り切ることが大切なのではないでしょうか。割り切ってしまうことで、見えてくるものもあるかもしれませんよ。