1月27日に公示された衆院選。新潟2区から立候補した参政党・平井恵里子候補の第一声をお伝えします。この記事では候補者が話した内容をそのままお伝えします。

おはようございます。参政党より立候補いたします平井恵里子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。約半年前に同じようにここで演説をさせていただきました。まだ半年しか経ってないですが、国政選挙にチャレンジさせていただきます。でも今回は1人ではありません。





新潟1区から5区ありますが、全ての区で候補者を立てております。北陸信越、その中でも全部の区で候補者を立てるということは、それだけ新潟が重要なところであるということなんです。今1区から5区同じ政党の方がいらっしゃいますが、ネットとかを見てますと、新潟県民大丈夫ですか?そういう声が上がっております。どういう意味なのかはご自身で考えていただきたいと思いますが、その候補者たちを、議員さんたちを選んだのは新潟県民です。どこの選挙見てもですね、今2人に1人しか投票に行かないんです。50%。昨年、私の住む三条市の隣、燕市でも市長を決める大事な選挙がありましたが、やっぱり50%をちょっと切っていたように思います。それでは暮らしってなかなか変えられないです。

政治と生活がイコールだということにまだあまり気づいてない方もたくさんいらっしゃいます。私がそうでした。政治はどこかお偉いさんたちが都会で決めて、その決まったことにただ従う。それが政治だと思っていましたが、政治と生活はイコールなんです。政治を、生活を変えたかったら政治を変えなきゃいけないと。



政治を変えるには、国民が参加しなきゃいけないということです。参加するということは投票をするということです。昨年の参議院選挙、新潟県ではちょっと良かったんです。投票率60%ぐらいだったと思いますが、少し良かった。でもまだまだこれは低いと思います。せめて最低ですよ、70%ぐらいにしたいと思ってます。



そうすれば必ず生活は変えることができます。同じように2人に1人しか行かなかったら、同じなんです、今までと。組織票が入って同じなんです。それを変えるためにも今回、衆議院選挙ありますが、2月8日が投開票日になります。



冬の選挙となりますが、新潟県民、寒いのは別に当たり前ですから、雪が降るのも当たり前です。投票に行くのは不要不急の外出には当たりません。



どんなに雪が降ったって会社休みになりませんから。飲みにも行くでしょ、皆さん。買い物にも行くでしょ。投票にだけ行けないなんてことはありませんので。2月8日、是非投票に行ってください。

参政党は、国民参加型のベンチャー政党ということになりますが、なぜ参政党のいうことが昨年こんなに支持されたのか?国民目線だからです。候補者今回全国で190人ほど立っていますが、みんな普通の人です。



政治経験ある方も中には数名いらっしゃるかもしれませんが、ほとんどは普通の会社員だったり、専業主婦だったり、パートさんだったり、私は生活に困ったことのない人が生活に困った人の、困っている人の気持ちは分からないし、変えられないという風に思います。



昨年から、こういう立場にならせていただいて永田町に行き来する機会もありました。ピッカピカの黒塗りの車、そのドアから四角い大きな建物のドア、そこからそこへ行き来する世襲の議員の方、そういう人たちに田舎の暮らしは想像つかないと思います。



農家の、今も稲村議員からありましたが、農家の人たちの暮らし、身を削ってこの土地を守ろうと先祖代々受け継いできたその農家、土地守ろうと必死でやってきました。

私もその気持ちは分かります。田舎に生まれて田舎に育ちましたから、周りは田んぼでしたから季節になれば道路に泥が落ちている。季節になればカエルの死骸がある。そういうところで育ちましたから農家さんの気持ちは分かります。



じゃ、なんでこんなに農家になる人が少ないの?そういう風な政策をしてきたからです。



はっきり言って、国の政策の失敗なんです。失敗は人間のすることですからあるかもしれませんが、一旦失敗だったよということをここで認めて、じゃあどうしたらいいかということをみんなで考えなければいけないと思います。農家の担い手がいないのは農家になっても食べていけないからです。

農家が、農業が決して魅力のないものだとは思いません。農業だけではないですが、一次産業みんな、私は素敵な仕事だと思います。でも暮らしていけないんだったら、それは職業の選択肢には上がってきません。



私も来月20歳になる息子がいますが、農業したいってちらっと言ったこともあるんです。ただね、ちょっと待ってねと。それは食べていけないことが私はわかっているからです。でも、農業の高校結構倍率が高いんですよね。若い子、農業とかやりたいって言っている子、私の周りも聞きます。



でも本当に暮らしていけないんだったら、それは選択肢にはあげることができません。農業だけではないですが、お金の問題も今とっても大変な状況にあります。



今回の公約、どこの政党も消費税を掲げております。消費税減税だったり、食料品だけだったり、2年間だけという限定的なところもありますが、参政党は消費税は廃止です。一律廃止。いきなり廃止にするのが難しいのであれば、他の党との兼ね合いもありますから段階的でもいいでしょう。ただ、消費税は0%に持っていきます。



インボイスも廃止です。私47年間ずっと消費税というものを騙されていました。多くの国民の方も知らないことかと思います。



国会議員の方でも知らない人が多いと思います。消費税は消費者が払うものじゃないなんて私47年間知らないで生きてきたんです。



どういうことって思います。10%上乗せで私たち払っていますよね?違うんですって。100円の商品、10%上乗せで110円払っていると思っていたけども、ただ110円の商品を買っているだけなんですって。だって消費税っていう名前ですよ。消費者が払うものだと思うじゃないですか?



この名前をつけた人は本当にね、ナイスネーミングだと私は思いましたよ、悪い意味で。消費税は企業の方が赤字でも黒字でも10%納めなさいよというそういう過酷な税金だそうです。中小企業を苦しめる悪税だということです。



中小企業ここ日本では、ほとんどで99.7%ぐらいは中小企業だと思いますが、その人たちたちの暮らしを苦しめてるのが、この消費税ですので、食料品だけではなくって、参政党は消費税を一律廃止です。

昨年の11月14日の国会質疑の中で片山さつき大臣と我が参政党の安藤裕議員のやり取りがありましたが、そこではっきり明言されております。



片山大臣もそうおっしゃっいました。それなのに一律廃止にしないんですか?すぐしてください。悪税ですから。



苦しめている消費税はもう一刻も早く廃止に持っていきます。参政党はこれ参議院の時も言わせていただきました。

結党から5年経ちましたが、その時から言ってることは何一つ変わっていないんです。ぶれていないんです、参政党の言ってること。



どこかの政党、あまり批判はしたくないですけども、現金給付をするって言ってみたり、消費税を廃止するって言ってみたり、財源論はじゃあどこ行ったんですか?あんなに財源、財源って言っていたのに。消費税は安定財源だなんて言われて、その安定というのは安定的に国民から搾取できるということです。



そういった意味の安定です。ずっと取り続けることができる税金だということです。こんなものは一刻も廃止です。



今回の選挙、どうしても70%以上投票率上げたいと思っています。中には、でも別に政治なんかさ何も変わんないじゃんって。変わんなかったから、しょうがないですね、そういう風に言われても。変わってこなかったから30年を失ってきたから。ただ、その1票がものすごく大事になる時があるんです。全国の選挙を見てると20票差で負けたとかあるんですよ。

もうちょっとあそこで頑張れば何とかなったよねって。あの人の1票お願いしたら勝てたかもしれないよねってそういう選挙が実際あるので、あなたの1票は決して無駄ではありません。無駄にするということは諦めるということです。



じゃあ、あなたの諦めたそのしわ寄せは誰に行くか、あなたのお子さんに行くんです。あなたのお孫さんに行くんです。



自分さえよければいいというのはあまりにも無責任です。投票で選挙で変わるということを今回の衆議院選挙で見せたいと思っております。

参政党は今回、アイアムジャパンということでキャッチコピーを掲げました。



日本人ファーストはそのまま残っております。みんなで日本を良くするんだよ。チームで強くしていくんだよとそういう意味が込められております。全ては国益のためなんです。



国益ってじゃあ何なのか。私たちの暮らしだったり、命だったり、今を生きる私たちとこれから生まれてくる子どもたち、そしてこの国を命がけで守ってきてくれた先人たち、これが国益なんです。



この国益を守るため、食の問題、環境の問題、税金の問題、そして何と言っても移民の問題なんです。今、この国は最悪のシナリオの最終章にあるんです。



でもまだ間に合うんです。でも今動かないと間に合わなくなります。ギリギリ間に合いますから、どうか皆さん参政党何言ってんのかなって最初は思うかもしれないですが、少し興味を持っていただいて何を吠えているんだってね、朝からうるさいかもしれませんが、どうか私たちの訴えを聞いてください。取り返しがつかなくなってからでは遅いんです。まだ間に合うんです。



アメリカの保守系のチャーリーカークさん、日本はまだ間に合うと言ってくださいました。その数日後、銃で打たれて亡くなってしまいました。私たちはみんなで力を合わせてこれからこの国を守っていかなければいけません。



参政党、その漢字の通りみんなが政治に参加する党です。みんなの意見を寄せ集めて、そして国会に持っていく。必ず変えることができます。人が変われば変えることできるんです。ガソリンだってすぐ下がったじゃないですか。



何年も下げられなかったのに、変えられるんですよ。仕組みを変えれば変えられる、良くなるんです、暮らしは。良くならないのは仕組みが悪いからです。今日から12日間同じことを同じ熱量で訴えてまいります。

昨年は多くの方に支持をいただきましした。選挙が終わってからもサポーターが増えました。党員さんが増えました。行くところ行くところで応援してるよと言ってくださいました。



自宅にポスターを貼ってくださる方も増えました。12日間ですが、他の党とは違うことを訴えてまいります。より具体的に訴えてまいります。日本人をよくするなんていうのは当たり前なんです。日本ですから。日本人のための政治をするんです。



日本人が豊かになるような政治を私はしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。



新潟県第2区平井恵里子、優しさと強さの政治を。優しさも、強さも必要です。そして政治には何と言っても愛が必要です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。