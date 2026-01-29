アイドルグループ・日向坂46の元メンバーで俳優の齊藤京子さん（28）が主演し、深田晃司監督（46）が手がけた映画『恋愛裁判』。映画初主演となった齊藤さんと深田監督にインタビューし、日本アイドルの“恋愛禁止ルール”について2人に伺いました。

■元アイドルの私が演じることは「ファンがいなくなってしまうかな」

映画『恋愛裁判』（全国東宝系にて公開中）は、アイドルグループのセンターを務める主人公・山岡真衣が『恋愛禁止ルール』を破ったことで裁判にかけられる物語です。主人公の山岡真衣を演じる齊藤さんは、日向坂46のメンバーとして2022年の楽曲『月と星が踊るMidnight』でセンターを務めるなど活躍。2024年4月にグループを卒業し、今作で映画初主演となりました。

――元アイドルの齊藤さんが『恋愛禁止ルール』を破る主人公を演じることはいかがでしたか？

齊藤：今までずっとタブーだったものが題材となっていたので、衝撃でしたし、私が演じることでファンの方がどう思うかなとか、もしかしたらファンがいなくなってしまうかなとはよぎったんですけど。主人公、山岡真衣を元アイドルの私が演じることでよりリアルにできるんじゃないかと思いました。

――どうして齊藤さんを起用したのでしょうか？

深田：齊藤さんが日向坂46を卒業して東宝芸能に入ったという記事を見て、宣材写真がぴったりだった。東宝芸能に入ったってことは映画やる気満々なはずだと思って、オーディションのお声がけをしました。

――映画やる気満々で大丈夫でしたか？

齊藤：もちろんです。はい。

■“恋愛禁止ルール”は「良いか悪いかという答えは出ない」

“アイドルが恋をすることは罪なのか？”を問う今作。2人は“恋愛禁止ルール”をどのように考えているのでしょうか。

深田：結局は主体性の問題だと思っていて。アイドルの主体性がコントロールされてしまってないかを気をつけなきゃいけない。さらに大きなビジネスになってくると、アイドルにとってもプレッシャーがかかることだろうなと思っています。（恋愛禁止ルールが）良いか悪いかというより、映画が立ち止まって“恋愛禁止ってどういうことなんだろう”、“恋愛ってどういうことなんだろう”と考えるきっかけになればいいなと思っています。

――監督には答えがありますか？

深田：そもそもアイドルが恋愛禁止って契約書に書かれていて裁判になった話を聞いた時に抱いたのは違和感なので。これって人権的に大丈夫なのかなと違和感はありました。ただアイドル業界を取材していく上で、“社会悪”としてデフォルメして描いてバッサリ批判すれば済む話ではないとわかったので、アイドル業界の複雑さを複雑なまま描きました。

――齊藤さんは“恋愛禁止ルール”をどのように考えていますか？

齊藤：恋愛禁止が良いか悪いかという答えは出ないと思います。でもこの作品で海外に行く機会が多くて毎回現地の方から受けたリアクションは“そんなことが日本にはあるのか”っていうリアクションだったので、「日本だけなんだ…」と思いましたね。

■海外での反応の違いに驚き

映画はカンヌ国際映画祭や釜山国際映画祭など海外の映画祭でも評価されています。齊藤さんと深田監督は、日本と海外での“アイドル”に対する違いを感じたといいます。

齊藤：（海外の方から）「アイドルってどういうものですか？」から始まって、「アイドルが恋愛をしたら裁判になるってどうなってるんだ！？」とか「ファンがアイドルに恋をするのはなんでですか？」と言われて。それを私たちは当たり前だと思って生きてきたんですけど、それは海外では違和感っていうのを改めて知りましたね。

深田：欧米にとってはアイドル文化は他人ごと、芸能っていう前に問題点が報道などで伝わっている遠い存在。アジアだと日常の中でアイドルカルチャーと共存しながら生きていて、映画が自分事として見てもらえる印象がありました。日本に住んでいると日本のアイドル文化が空気のように当たり前に思うんですけど、一歩引いて見直してみると、当たり前と思っていたのが当たり前じゃないかもしれない瞬間、世界の見方が変わる瞬間があると思うんですよね。その時に否定するのか肯定するのか、その人それぞれの選択なんですけど。

――映画で伝えたいことはどんなことですか？

齊藤：アイドルの恋愛禁止についてが描かれているんですけど。テーマは一人の人間として自分の意見を持っていいんだとか、自分らしさ・自由を持っていいんだって思える作品なので。劇場で見て、自分らしくていいんだって、ポジティブにとらえていただけたらと思います。