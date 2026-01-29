『ジークアクス』シイコさんの裏話 企画書段階から 脚本の榎戸洋司氏、丸顔のキャラデザにびっくり「ライラ・ミラ・ライラみたいな女性だと」
サンライズとカラーの共同制作の「ガンダム」シリーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』。29日には『Blu-ray＆DVD＆ディスクレスパッケージ発売記念上映会』が都内で行われ、鶴巻和哉監督と榎戸洋司氏（シリーズ構成・脚本）が登壇した。
【写真】真剣…熱く語る鶴巻和哉監督
『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』は、2025年1月公開の『劇場先行版』が興行収入35.2億円を突破する大ヒットを記録した。同年4月から全12話で放送開始となったテレビシリーズも、圧倒的な情報量と先の読めない展開で視聴者を注目を集め続け、SNSで関連ワードがトレンド入り。社会現象的な盛り上がりを見せた。視聴者による考察や感想がネット上を席巻し、2025年を代表する話題作の1つとなった。昨年、本作の同時パッケージ化が発表。テレビアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』は全3巻で、28日から順次発売。また、劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』は全1巻で5月27日に発売となる。
『Beginning』封切りから1年が経過。今の心境について鶴巻監督は「去年の後半は『ジークアクス』の製作が終わっていますけど、イベントだったりでジークアクス漬けだった。幸せな1年でした」としみじみ。榎戸氏も「脚本はかなり前に終わっていたんですけど、去年1年間はCDドラマの製作が決まりまして。ジークアクス漬けの幸せな1年でした」と笑顔を見せた。
この日は、テレビシリーズ第4話〜第7話が上映された。第4話にはジムのような見た目の「ゲルググ」に乗る、元地球連邦軍のパイロットで一年戦争で100機以上を撃墜したスーパーユニカムのシイコ・スガイが登場した。1話だけのゲストキャラだったが、屈指の人気キャラクターとなった。シャリア・ブルが出てくる前の企画書からキャラクター名があったという。鶴巻監督は「性格も、ああいう性格で。1年戦争のエースが母親になったけど、また戻ってきて。めっちゃ強いけど死じゃう、と最初から設計されていた」とする。
榎戸氏は「戦争中の英雄が戦争が終わって戦後になったら、うまく普通の日常になじめない映画は結構ある。今回は鶴巻監督が『冷戦を描きたい』とずっと言っていた。シイコの戦争のエースが幸せになじめないのは面白い設定だと思った」とする。シイコは丸顔のキュートなルックスだが榎戸氏は「脚本を書いている時はシイコのビジュアルは『機動戦士Ζガンダム』に出てくるライラ・ミラ・ライラみたいな女性パイロットだと思った。キャラデザインが上がってきた時に驚いた」と苦笑いで告白。鶴巻監督は「どちらかと言うと母親っぽいキャラがいいと思った。（キャラクターデザインの）竹さんに『カッコいいキャラじゃなくて、普通の母親っぽいキャラクターにしてください』と発注しました」と裏話を語っていた。
■『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』あらすじ
宇宙に浮かぶスペース・コロニーで平穏に暮らしていた女子高生アマテ・ユズリハは、戦争難民の少女ニャアンと出会ったことで、非合法なモビルスーツ決闘競技「クランバトル」に巻き込まれる。
エントリーネーム「マチュ」を名乗るアマテは、GQuuuuuuX（ジークアクス）を駆り、苛烈なバトルの日々に身を投じていく。
同じ頃、宇宙軍と警察の双方から追われていた正体不明のモビルスーツ《ガンダム》と、そのパイロットの少年シュウジが彼女の前に姿を現す。
そして、世界は新たな時代を迎えようとしていた。
