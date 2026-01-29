ミュージシャンでタレントのDAIGO（47）が29日、自身のインスタグラムを更新。「神」とあがめるミュージシャンの誕生日をサプライズで祝ったと報告した。

DAIGOは「今日は神の！HYDEさんの誕生日！ということでライブにサプライズでケーキを運ばせていただきました！毎年お祝いできて嬉しいです」と、ロックバンド「L’Arc〜en〜Ciel」のHYDEの57歳の誕生日を祝福。

「今日こないのー？とHYDEさんに言われ、返信に困りましたが、無事に役目を終えることができてホッとしています！！本当におめでとうございます！」と、サプライズが成功したと報告した。

最後に「今年は誕生日になる瞬間を時報聞いて、メッセージ送ったら1番でした！！やったー！！」とつづり、「SSS 好き好き好き！！」と閉めくくった。

また、DAIGOからの誕生日プレゼントは色違いのマフラーと明かし、マフラーを巻く2ショットも投稿した。

フォロワーからは「最高」「素敵なマフラー」「素敵なツーショット」「神々しいツーショットをありがとうございます」などの声が寄せられていた。