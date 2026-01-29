1月29日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井が３年日記をスタートすることを報告した。

-「1日1日を大切に」-

最近、時間の進み方が早くなってきたという菅井。そんな状況に危機感を覚え、「1日1日を大切にしたい」と思い立ち、今年から「3年日記」を始めることを決意したと明かした。

3年日記は、1ページに同じ日付の3年分（例：1月1日の2026年、2027年、2028年）が縦に並ぶ形式の日記。「30歳から33歳にかけて、1日1日を大切にいろいろ書いて大事に過ごせたら」と、自分の行動や感情、感謝の気持ちを書き留めたいと語った。

これまでも日記を書くことは好きだったが、スマートフォンでの記録は長続きしなかったと振り返る。データ消失や面倒さで続かなかったため、改めて紙の手書きの日記に挑戦しようと決めたという。

小学生の頃に姉の影響で始めた日記は延べ15冊ほどあったものの、昨年断捨離しようとした際に見つからず、行方不明になっているそう。姉とのケンカや先生に怒られたことなど赤裸々に綴られている日記は今の菅井にとっては黒歴史そのものだといい、行方不明状態にはモヤモヤが続いているといい、そんなモヤモヤを新しく始める３年日記で晴らしていきたいと語った。