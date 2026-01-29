¥ª¥â¥í¡¼»³²¼¡¢·ëº§È¯É½ ¤ªÁê¼ê¤Ï22ºÐÇ¯²¼¡ÖÀ»Êì¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¤Êý¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/29¡Û¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¼Â¶È²È¤Î¥ª¥â¥í¡¼»³²¼¡Ê57¡Ë¤¬1·î29Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤òÄÌ¤¸¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ëº§È¯É½¤·¤¿57ºÐ¤Î¼Â¶È²È·ó¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È
»³²¼¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö»ä¤Ï57ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÁê¼ê¤Ï35ºÐ¤È¤ª¼ã¤¯¡¢»ä¤ß¤¿¤¤¤Ê½éÏ·¤È¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ»Êì¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¤Êý¤Ç¤¹¡×¤È¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â·Ý¿Í¡¢Åê»ñ²È¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»³²¼¤Ï1968Ç¯10·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹áÀî¸©½Ð¿È¡£¡ÈÀ¤³¦¤Î¥Ê¥Ù¥¢¥Ä¡É¤³¤ÈÍî¸ì²È¡¦·Ë»°ÅÙ¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¸¥ã¥ê¥º¥à¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¥ó¥Ó²ò»¶¸å¤Ï¡¢¤¦¤É¤óÅ¹¡Ö»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¡×¤Î·Ð±Ä¡¢·ÝÇ½µ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
