◆第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都競馬場・芝１２００メートル）

連覇へ向け準備は整った。昨年の同レースで川又賢治騎手とエイシンフェンサー（牝６歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ファインニードル）は２着に１馬身半差をつけて人馬ともに重賞初制覇を挙げた。「吉村先生、馬主のエイシン（栄進堂）さんには昔からお世話になっていましたし、この厩舎、この勝負服で重賞を取れたのは良かった」とデビュー９年目の初タイトルを振り返った。

２３年６月の１勝クラスから手綱を執り、すでに１６戦。所属厩舎の一頭として調教の動きもスタッフと密に共有してきた。「僕も期待していたし、担当者の末武さん（助手）とチームでやってきた。一緒に成長してきた感じですね」と協力してつくり上げてきた。

所属する吉村厩舎で積み重ねた１７勝のうち、計５勝は相棒とのもの。「総合力が高くて、マイナスな部分が少ない。（レース前半３ハロン通過）３３秒台前半でもひっかかる馬だけど、僕はずっと乗せてもらってて大丈夫」と主戦としてその癖を手中に収めている。

直近２戦の敗因は明確だ。前々走の京阪杯は７か月の休み明け。阪神Ｃはレコード決着の高速馬場では分が悪かった。「状態も動きもいいですし、１２００メートルに戻っていい走りをしてくれると思っています」。手塩にかけてきた愛馬と歓喜の瞬間を今年も味わう。（松ケ下 純平）