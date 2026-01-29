【比較検証】マグカップで!? スーパーの「チルド肉まん」がさらにおいしくなる裏ワザを試してみた
マグカップで肉まんがふわふわに!?
冬の寒い日には、ほかほかの「肉まん」が恋しくなりますよね。そんな時に便利なのが、スーパーで販売されているチルドの「肉まん」。手軽に調理するにはラップをして電子レンジで加熱するのが定番ですが、実は“マグカップ”を使うだけでいつもの肉まんが驚くほどふっくらと仕上がるんです！
今回はクックパッドニュース編集部のスタッフが、マグカップを使った方法といつもの温め方を実際に試して、比較してみました。
ラップは使わず両面をレンジで加熱
1. マグカップに水を2cmほど入れます。
2. マグカップの上に肉まんをのせ、500Wで2分加熱します。
3. トングなどの道具を使ってひっくり返し、さらに500Wで1分加熱したら完成です！
実際に食べてみました
食べてみると、生地はどこもやわらかく均一に温まっています。中の具材もしっかり熱が通っていて、思わず「おいしい！」と声が出ました。
いつもの「肉まん」よりも生地がしっとりもちもちとしていて、まるでできたてのような味わい。マグカップの水によって発生する水蒸気が、「肉まん」を全体的にムラがなくふんわりとした仕上がりにしてくれます。
レンジ加熱との違いは…？
こちらはパッケージに記載されていた通り、少量の水をかけてから、ラップをして電子レンジで加熱したものです。
見た目に大きな違いはないものの、底面と表面の中心部分で硬さに差があり、温まり方にややバラつきが。
実際に食べてみると、マグカップで温めた「肉まん」と比べて、水分が抜けたようなパサつきを感じました。
「温め方」で劇的変化！いつもの「肉まん」をさらにおいしく
これまで、「肉まん」はどう温めても同じなのでは……？と思っていたので、たったひと工夫でここまで食感やムラに違いがあるとは驚きでした。
今回試した「肉まん」の温め方は、せいろや蒸し器などを用意する必要がなく、できたてのようなおいしさを楽しめるのが魅力！ マグカップを使うとラップの節約にもなるのもうれしいポイントです。
まだまだ寒い日が続く今の時期に、ぜひ一度試してみてくださいね。