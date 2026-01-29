Number_iの平野紫耀さん（29）、神宮寺勇太さん（28）、岸優太さん（30）にインタビュー。29歳を迎えた平野さんが抱負を語りました。また、神宮寺さん、岸さんも2026年にチャレンジしてみたいことを明かしました。

■平野紫耀さんの誕生日に恋愛ソング発売 「どういうLOVEなのか考察してもらいたい」

平野さんの誕生日でもある1月29日に新曲『3XL』を発売したNumber_i。平野さんがプロデュースし、ピュアな恋心を表現した歌詞が特徴的な楽曲です。Number_iの表題曲としては初めてとなる恋愛ソングで、ミュージックビデオは公開初日に750万回以上（午後8時時点）再生されるなど話題となっています。

――新曲『3XL』のこだわりを教えてください。

平野：制作工程もミュージックビデオから先に入るという挑戦的な試みをしました。ミュージックビデオと楽曲でまた違った統一感があるので、ミュージックビデオまで見てどういうストーリーなのか、どういうLOVEなのかというのを考察してもらいたいです。

――平野さんのプロデュース曲を聴かれた感想を教えてください。

神宮寺：いい曲だなって、素直な気持ちですけど聴いたときに思いました。

岸：いい意味で常人では絶対に出てこないアイデアっていうか、紫耀にしかない感性だったりアイデアが詰め込まれているので新鮮なのもありますし、びっくりでしたね。

――“恋愛ソング”にちなんで、3人のLOVEな食べ物を教えてください。

神宮寺：ペンネの魅力に気づいて、巻かなくて食えるじゃん。すぐ（口に）運べるものってペンネなんだなって思って、最近ペンネが好きですね。筒状になっているやつが好きです。

平野：俺はのりですね。味付けのりにハマってて、いろんなやつ買いあさったりしてます。夜中ちょっとおなか減ったときとか、味付けのりとごはんを食べるだけで空腹が満たされます。

岸：僕、紫耀に近いんですけど、韓国のりですね。

平野：だいぶ近いよ（笑）

岸：味付けのりもいいけど、韓国のりは韓国のりでおいしいのでハマってます。小腹すいているときにそのまま食べちゃいます。

■ジェスチャーで誕生日プレゼントをおねだり！？

――平野さんは1月29日で29歳となりますが、どんな1年にしたいですか？

平野：ファンの皆さんと楽しく挑戦しつつですけど、楽しい1年になったらいいなと思います。特大な何かいらないです。

――20代のうちにやっておきたいことはありますか？

平野：年いったら胃もたれが怖いので、ホルモン一気食いに挑戦することぐらいですかね。焼き肉が重くなっていく気がするから、焼き肉をちょっと多めにいっておいてもいいかもしれないですね。

――神宮寺勇太さんと岸優太さんから欲しいプレゼントはありますか？

平野：2人からだったら何でもお菓子でもうれしいです。

岸：でもダメじゃないですかそんなのね。

平野：それは、もっと高額なもの。

神宮寺＆岸：（笑）

平野：（左ハンドルの車を運転するジェスチャー）

神宮寺：岸くんがそれ買うって言ってたよ。外国車だ！

岸：車買うとかやばいプレゼントで。

平野：（もし買ってくれたら）たぶん俺一生語るもん。孫の世代まで語ると思う。

岸：100％無理！（笑）

2026年でデビュー3年目を迎えたNumber_i。新たな挑戦を続ける3人がグループ活動以外でチャレンジしてみたいことを明かしてくれました。

岸：人生で走ったことないと思って、皇居のまわりをいつか走ってみたいです。

神宮寺：自走でどこまで行けるかチャレンジしてみたいです。自分の運転で日本でどこまで行けるか挑戦してみたいです。

平野：年始に実家に帰ったときに、水泳教室でもらった認定書みたいなのが出てきたんですよ。小学校5年生くらいのときに習いに行ったもので、クロール22m、平泳ぎ5ｍって書いてあったんです。俺はいま何mまで泳げるようになっているのか新記録に挑戦したいです。