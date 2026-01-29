『おコメの女』スピンオフドラマ配信スタート！第1弾は大地真央主演＜おコメの休日＞

松嶋菜々子主演の社会派痛快エンターテインメントドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』から、「ザッコク」メンバーを深掘りするスピンオフドラマ『おコメの休日』が誕生。

本日1月29日（木）から、大地真央主演の第1弾「飯島作久子編」の独占配信がスタートした。さらに、第2弾・佐野勇斗主演の「笹野耕一編」の配信も決定している。

東京国税局資料調査課（通称・コメ）内に新設されたドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室（通称・ザッコク）を舞台に、松嶋演じる敏腕国税調査官・米田正子が、個性あふれる仲間たちと悪徳脱税者を成敗していく本作。

正子は「正しく集めて、正しく使う」という信念のもと、東大卒の財務省キャリアで数字のスペシャリスト・笹野耕一（佐野勇斗）、人心掌握術の天才・俵優香（長濱ねる）、強運だけが取り柄の室長・古町豊作（高橋克実）、そして正子の元上司でかつては“ガサ入れの魔女”と恐れられた飯島作久子（大地真央）と、個性派揃いのメンバーとともに悪徳脱税者たちに大なたを振るっている。

そんな『おコメの女』から、本編では描ききれないザッコクメンバーを深掘りするスピンオフドラマ『おコメの休日』が誕生。TELASAで第1弾となる「飯島作久子編」の独占配信がスタートした。

『おコメの休日』飯島作久子編では、作久子が仕事を終えた後の様子が描かれる。

「今日こそは気になっていた焼肉店に行く！」と決意した作久子は、優香を誘う。しかし、ワークライフバランス重視の彼女が付き合ってくれるわけがなく、あっさり撃沈。今にも泣き出さんばかりの勢いで落ち込んでしまう。

じつは“ガサ入れの魔女”として脱税者を震え上がらせる作久子には、想像もつかない意外な弱点が…。それは、ひとりで外食ができないこと。

驚く優香に励まされ、ついに“ひとり焼肉”を初体験することになった作久子は、勇気を振り絞って焼肉店へ。するとそこで思いもよらぬ展開が待ち受けていて…。

このスピンオフドラマ限定で、元宝塚スターの俳優2人が特別出演。焼肉店の店長・永田菫を元宙組トップスターの大空ゆうひが、店員・華を元月組の娘役スター・ゆいかれんが演じる。組を超えた夢の共演、見逃せない。