1月29日未明、新潟市中央区で店舗兼住宅などを焼く火事があり、焼け跡から男性の遺体が見つかりました。県内では1月に入り火事が相次ぎ、計7人が亡くなっています。この時期はストーブによる火災が増えることから消防が注意を呼びかけています。



激しい勢いで燃え上がる炎。複数の建物に燃え広がり消防による放水が続きます。火事があったのは新潟駅から西に600メートルほど離れた住宅街の一角です。





〈近くの住民〉「炎がバーッと出て赤い炎が出たりして、ときどき『ドンドン』なんて音がするんですよ」現場は新潟市中央区春日町。大野芳夫さん（85）の店舗兼住宅です。

29日午前2時半ごろ、火事が起きていると119番通報があり、店舗兼住宅と隣の建物の2棟が全焼しました。2階の焼け跡からは男性の遺体が見つかっていて、警察は遺体が大野さんとみて身元の確認を進めています。また80代の妻もケガをしています。



〈付近の住民〉

「はじめは飲み屋さんと靴屋さんしか燃えてなかった。それがだんだん燃えてきて隣移ったら早かった」



1月に入り、火事が相次いでいる県内。新潟市西区では住宅など7棟を焼く火事が起き、火元の住宅に住む80代の夫婦が死亡しました。



県内の各消防によりますと、1月に入り39件の火災が発生し、計7人が死亡しています。



この時期は石油ストーブなどの暖房器具が原因となる火災が増える傾向にあります。消防は燃えやすいものを近くに置かないなど注意を呼びかけています。

