李駐日代表、「ナノテック」台湾パビリオンを視察 日本との技術協力に期待
（東京中央社）台北駐日経済文化代表処（大使館に相当）の李逸洋（りいつよう）代表（大使に相当）は28日、東京ビッグサイトで同日に始まった国際ナノテクノロジー総合展・技術会議（ナノテック2026）の台湾パビリオンを視察した。ナノテクノロジー分野における台日の今後の協力に大きな期待を寄せた。
同処の報道資料によると、台湾パビリオンは国家科学・技術委員会が支援している。出展は22年目で、台湾の国立アカデミー「中央研究院」物理研究所の副研究員、荘天明さんがプロジェクトリーダーを担当している。
李氏は出展者との交流時、「台日関係は今が史上最高点にあり、双方の協力はすでに国家戦略レベルのパートナー関係へと昇華している」と言及。台湾はナノ製造や材料応用の分野で世界をリードしており、日本の層の厚い基礎科学研究と完全に相互補完が成り立つとの考えを示した。
また、ナノテクノロジーは国防や情報の安全、通信の核心であり、民主主義の価値観を共有するパートナーと連携することにより、重要技術を乱用されないよう守ることができると指摘。世界のサプライチェーン（供給網）再編が起こる重要なタイミングである今、台湾は引き続き世界の「最も信頼できる協力パートナー」の役割を果たし、民主主義陣営のテクノロジーの優位性を日本と共に守っていきたいと強調した。
（戴雅真／編集：田中宏樹）
